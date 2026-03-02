Bancos concretan venta de su participación en Buró de Crédito, en segmento de particulares, a TransUnion

BBVA, Banorte, Santander, HSBC y Scotiabank, cinco de los principales bancos que operan en México, informaron este lunes que se consumó la venta de la totalidad de sus participaciones en TransUnion México, el brazo de segmento de particulares del Buró de Crédito, la principal Sociedad de Información Crediticia (SIC) del país.

La operación, que se anunció en enero del 2025, fue a favor de TransUnion Reverse Exchange (TransUnion).

No obstante, dichos bancos aclararon que la operación no incluye sus respectivas participaciones en Dun & Bradstreet, el otro brazo del Buró de Crédito enfocado en el segmento comercial (personas morales y personas físicas con actividad empresarial).

TransUnion ya es dueña del 94%

Al respecto, TransUnion dio a conocer que completó con éxito la adquisición de un 68% adicional de TransUnion de México, por lo que se queda ya con el 94 por ciento.

Precisó que TransUnion operará en el futuro este negocio bajo el nombre comercial de Buró de Crédito.

De acuerdo con la firma de origen estadounidense y con presencia en 30 países, el valor de la transacción es de aproximadamente 11,400 millones de pesos, equivalentes a 662 millones de dólares.

“Esta adquisición consolida la posición de liderazgo de TransUnion en la región, y la convierte en la Sociedad de Información Crediticia más importante de Latinoamérica de habla hispana”, señaló.

Al respecto, Carlos Valencia, presidente regional de TransUnion Latinoamérica, destacó que la finalización exitosa de esta transacción, refleja la confianza en su estrategia a largo plazo para impulsar la innovación y generar un impacto significativo para las empresas y los consumidores mexicanos

“Ejecutaremos nuestro plan de integración, diseñado para garantizar una transición fluida y la continuidad de las operaciones para los clientes y consumidores”, dijo por su parte, Todd Skinner, presidente internacional de TransUnion.