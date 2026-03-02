Qatar intercepta misiles hostiles en medio de ataques iraníes contra bases de EU en el Golfo Pérsico

El Gobierno de Qatar ha informado en la madrugada de este martes de que ha interceptado y neutralizado "con éxito" dos misiles balísticos en dirección a su territorio, en medio de la oleada de ataques perpetrados por Irán contra bases militares estadounidenses en la región del Golfo Pérsico.

Así lo ha anunciado el Ministerio de Defensa qatarí en un comunicado difundido en redes sociales, donde ha indicado que "gracias a (...) la vigilancia constante y la coordinación conjunta entre las autoridades competentes, logró interceptar y neutralizar con éxito dos misiles balísticos que tenían como objetivo varias zonas del país".

"La amenaza se abordó de inmediato tras su detección, de conformidad con los planes operativos aprobados previamente, y ambos misiles fueron interceptados antes de alcanzar territorio qatarí", ha asegurado.

La cartera militar ha recalcado además que sus Fuerzas Armadas poseen "plenas capacidades y recursos para salvaguardar y defender la soberanía y la integridad territorial del país y responder con firmeza a cualquier amenaza externa", sin hacer mención alguna a Teherán.

Doha ha emplazado en la misma nota a sus nacionales, residentes y visitantes a mantener la calma, acatar las instrucciones de las autoridades qataríes y a "abstenerse de difundir rumores y confiar únicamente en las declaraciones oficiales y la información difundida por fuentes autorizadas". "Que Dios proteja a Qatar, a su emir, a su pueblo y a todos los que residen en su territorio", ha concluido.