EU pide a sus ciudadanos abandonar 14 países en Oriente Medio tras oleada de ataques con Irán

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha instado este martes a todos los ciudadanos estadounidenses a abandonar "inmediatamente" 14 países de la región de Oriente Medio, dada la existencia de "graves riesgos" para su "seguridad".

Concretamente, las autoridades estadounidenses han llamado a sus ciudadanos a abandonar:

Bahréin

Kuwait

Egipto

Líbano

Irán

Irak

Omán

Qatar

Israel

Jerusalén Este y Gaza

Arabia Saudí

Jordania

Siria

Yemen

Emiratos Árabes Unidos

Para ello, en un mensaje publicado a través de sus redes sociales, el Departamento de Estado ha pedido a los estadounidenses que se encuentran en dichos territorios que utilicen los medios de transporte comercial disponibles para salir de esos países.