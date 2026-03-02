Buscar
El Economista
Geopolítica

Lectura 1:00 min

EU pide a sus ciudadanos abandonar 14 países en Oriente Medio tras oleada de ataques con Irán

El Departamento de Estado pidió a sus connacionales utilizar los medios de transporte comercial disponibles.

main image

Un avión de pasajeros Airbus A380 de Emirates despega del Aeropuerto Internacional de Dubái.Foto: AFP

Europa Press

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha instado este martes a todos los ciudadanos estadounidenses a abandonar "inmediatamente" 14 países de la región de Oriente Medio, dada la existencia de "graves riesgos" para su "seguridad".

Concretamente, las autoridades estadounidenses han llamado a sus ciudadanos a abandonar: 

  • Bahréin
  • Kuwait
  • Egipto
  • Líbano
  • Irán
  • Irak
  • Omán
  • Qatar
  • Israel
  • Jerusalén Este y Gaza
  • Arabia Saudí
  • Jordania
  • Siria
  • Yemen
  • Emiratos Árabes Unidos

Te puede interesar

Para ello, en un mensaje publicado a través de sus redes sociales, el Departamento de Estado ha pedido a los estadounidenses que se encuentran en dichos territorios que utilicen los medios de transporte comercial disponibles para salir de esos países.

Temas relacionados

tracking reference image

Últimas noticias

Noticias Recomendadas

Suscríbete