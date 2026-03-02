Lectura 1:00 min
EU pide a sus ciudadanos abandonar 14 países en Oriente Medio tras oleada de ataques con Irán
El Departamento de Estado pidió a sus connacionales utilizar los medios de transporte comercial disponibles.
El Departamento de Estado de Estados Unidos ha instado este martes a todos los ciudadanos estadounidenses a abandonar "inmediatamente" 14 países de la región de Oriente Medio, dada la existencia de "graves riesgos" para su "seguridad".
Concretamente, las autoridades estadounidenses han llamado a sus ciudadanos a abandonar:
- Bahréin
- Kuwait
- Egipto
- Líbano
- Irán
- Irak
- Omán
- Qatar
- Israel
- Jerusalén Este y Gaza
- Arabia Saudí
- Jordania
- Siria
- Yemen
- Emiratos Árabes Unidos
Te puede interesar
Para ello, en un mensaje publicado a través de sus redes sociales, el Departamento de Estado ha pedido a los estadounidenses que se encuentran en dichos territorios que utilicen los medios de transporte comercial disponibles para salir de esos países.