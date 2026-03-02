¿Por qué Irán es ahora el objetivo? Claves para entender la ofensiva que sacude a Oriente Medio

El ataque de Israel y Estados Unidos contra Irán está rodeado de enormes incertidumbres que hacen muy difícil prever lo que puede ocurrir en los próximos días o semanas.

La primera duda subyace sobre los objetivos reales de esta ofensiva aérea. Parece claro que el ejecutivo de Benjamin Netanyahu quiere ver caer el régimen de los ayatolás, que ha sido su gran enemigo desde hace más de 40 años. Sin embargo, no están tan definidos los propósitos de Donald Trump, que podría conformarse con emular el ejemplo de Venezuela, dejando en el poder a unas autoridades iraníes con las que negociar.

La segunda incógnita que rodea la dramática situación en Oriente Medio es la resistencia de Irán. El régimen afronta cuatro grandes disyuntivas: la soledad regional e internacional, ya que apenas cuentan con apoyos reales en el exterior; la fragilidad mostrada ante los sorprendentes ataques de Israel y Estados Unidos; la tensión y descontento social, que ha derivado en multitudinarias protestas en los últimos meses; y la sucesión en el poder de Teherán, puesto que con la muerte del ayatolá Alí Jameneí no queda claro qué corriente interna se puede imponer y marcar las prioridades de los iraníes.

La racionalidad dentro del histrionismo de Donald Trump

La forma de hacer política de Donald Trump está habitualmente rodeada de declaraciones polémicas y fuera de lugar, así como gestos y escenas más propias de un show de televisión. Una gran parte de los análisis en torno a la figura del mandatario estadounidense caen en tacharle de imprevisible o irracional.

Sin embargo, la reciente política exterior de EE. UU. –o la rebautizada doctrina Donroe– no es un ímpetu improvisado de Washington, sino una respuesta directa y agresiva ante cambios en el orden mundial que en la Casa Blanca consideran desfavorables para sus intereses nacionales.

Trump concita todo su programa político en el lema Make America Great Again –Haz América Grande Otra Vez–, que supone reforzar a EE. UU. como potencia mundial. Por eso, el mandatario estadounidense quiere marcar todo el hemisferio occidental como su zona natural de influencia, al mismo tiempo que cortocircuitar la expansión de China.

La Administración estadounidense busca acabar con cualquier resistencia a sus ambiciosos planes, por lo que Irán pasa a ser un punto central de su estrategia. No hay espacio a la negociación, sino la aceptación por la fuerza de unas condiciones escritas desde el Despacho Oval.

El sueño de un gran Israel de Benjamin Netanyahu

Las intenciones globales de Trump coinciden con las pretensiones de Benjamin Netanyahu, que desde hace tiempo apostó gran parte de su porvenir político a la carrera presidencial del magnate estadounidense. Los atentados del 7 de octubre de 2023 dejaron en Israel una sensación generalizada de vulnerabilidad. Sin embargo, las autoridades israelíes emprendieron un camino de no retorno por cambiar el mapa regional de Oriente Medio. El contexto de convulsión e inestabilidad es aprovechado por los israelíes para erigirse como los grandes líderes de la zona y acabar con cualquier resistencia.

La prolongación del conflicto permite a Netanyahu mantenerse en el poder, postergar sus problemas con la justicia y llevar a cabo el ambicioso plan de un Israel fuerte y en expansión. El resultado es la destrucción de la franja de Gaza y la erosión de Hamás, la invasión del sur del Líbano y el descabezamiento de Hizbolá, así como repetidos ataques contra los hutíes en Yemen o el nuevo gobierno sirio de Ahmed al Sharaa.

No obstante, el gran objetivo del ejecutivo israelí está en Irán, puesto que el derrocamiento del régimen puede ser el golpe definitivo para un nuevo orden regional.

40 días de luto y equilibrios de poder en Irán

La muerte del ayatolá Alí Jameneí y gran parte de la cúpula militar y política de Irán supone un duro golpe para el régimen, aunque ni mucho menos su final. Puede ser que en las intenciones estadounidenses esté replicar el modelo de la intervención en Venezuela o que Israel pretenda propiciar un cambio rápido en el poder. Sin embargo, las fuerzas gubernamentales iraníes llevan preparándose para un escenario como el actual desde la propia revolución de 1979, dejando una cadena de mando bien jerarquizada y extendida por todo el territorio del país y los estamentos del Estado.

El problema para el régimen de Irán es cómo afrontar la resistencia. Los 40 días de luto oficial en el país previsiblemente estarán rodeados de ataques aéreos, pero también de la decisión por elegir al nuevo líder supremo, además de determinar qué estrategia seguir.

A pesar de la discreción y secretismo en el que se mueven las autoridades iraníes, no es descabellado pensar que en estos momentos existe una fuerte presión entre distintas corrientes que buscan hacerse con el control, desde las posiciones más conservadoras e inmovilistas hasta los que están dispuestos a retomar el diálogo con Washington.