Autoridades reportan calma y alta ocupación hotelera en el Caribe mexicano

Cancún, QRoo.- Durante la semana de los incidentes de violencia tras la captura y muerte de El Mencho, la actividad turística en el Caribe Mexicano alcanzó niveles por arriba de 80% de ocupación.

Según la Secretaría estatal de Turismo, del 21 al 28 de febrero, los destinos del estado registraron una ocupación hotelera promedio de 85.4% y una afluencia aproximada de 574 mil 706 turistas.

La dependencia añade que desde entonces los 12 destinos turísticos del estado operan sin interrupciones, con aeropuertos, puertos, terminales de cruceros, servicios de transportación, zonas hoteleras, playas públicas y atractivos turísticos funcionando de manera regular y brindando experiencias de calidad a quienes nos visitan.

Se registró además la llegada de 55 cruceros a través de los puertos de Mahahual y Cozumel, con una afluencia estimada de 146,300 cruceristas, fortaleciendo el liderazgo del estado en el segmento de cruceros a nivel internacional.

También se contabilizaron 4,969 operaciones aéreas en los cuatro aeropuertos internacionales del estado, lo que reafirma la sólida conectividad del Caribe Mexicano con los principales mercados emisores del mundo. Como muestra del dinamismo operativo del destino, tan solo el día de ayer se realizaron 707 operaciones aéreas, reflejando la alta actividad y el flujo constante de visitantes hacia el estado.

Según el reporte de la dependencia, las playas y principales zonas turísticas mostraron una gran afluencia de visitantes disfrutando del destino. A través de recorridos realizados en distintos puntos del Caribe Mexicano, se recopilaron testimonios de turistas que compartieron sus experiencias mientras disfrutaban de las playas, las plazas públicas, los hoteles, restaurantes y la diversidad de actividades que ofrecen nuestros destinos.

Los testimonios reflejan la experiencia real de quienes visitan el estado, destacando el ambiente familiar, la hospitalidad y la variedad de oferta turística disponible en nuestros 12 destinos.