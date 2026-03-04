Hoteleros de la Ciudad de México desmienten cancelación masiva de reservaciones por parte de la FIFA

La Asociación de Hoteles de la Ciudad de México (AHCDMX) convocó a una conferencia de prensa para responder a los señalamientos sobre una supuesta cancelación de reservas hoteleras por parte de la FIFA, previo al Mundial 2026, esto a menos de 100 días del partido inaugural.

Una agencia de viajes que tenía como cliente a la FIFA, realizó preacuerdos con hoteles para bloquear un número de habitaciones con el objetivo de reservar eventualmente, una práctica común en el sector, explicó Javier Puente presidente de la AHCDMX.

La Asociación detalló que los desbloqueos corresponden aproximadamente a 1,300 habitaciones, lo que representa solo el 1.7% de los cuartos de hotel disponibles en la capital “estas liberaciones no afectan las reservas para equipos, prensa internacional ni personal operativo de la FIFA, cuyo hospedaje está garantizado”.

Desinformación

La falsa percepción de una cancelación masiva de reservas por parte de la FIFA se originó a partir de declaraciones del propio director de la AHCDMX, Alberto Albarrán, quien mencionó que la FIFA había “desbloqueado alrededor del 40%” de las habitaciones que tenía apartadas.

Un bloqueo es un acuerdo preliminar mediante el cual un mayorista o agencia aparta un número determinado de habitaciones con meses de antelación, sin pago anticipado ni compromiso de ocupación, pudiendo liberarlas sin penalización hasta una fecha acordada. En cambio, una reservación confirmada implica un pago anticipado o garantía y su cancelación sí conlleva cargos económicos.

En este caso, quien realizó los bloqueos fue la agencia de viajes contratada por la FIFA para gestionar los paquetes de hospitalidad del Mundial. Al no lograr comercializar la totalidad de los paquetes, que incluían boletos, hospedaje y experiencias, la agencia liberó las habitaciones que mantenía apartadas.

El dato se interpretó como que la FIFA canceló el 40% de las reservas de la ciudad, cuando en realidad, la FIFA desbloqueó el 40% de lo que tenía apartado. “Pero la FIFA no había bloqueado más del 2.5% de los cuartos de la ciudad”, aclaró Puente.

Descartan inseguridad

La falta de claridad en la comunicación inicial, sumada a la coyuntura de episodios de inseguridad en el país, provocó que diversos medios interpretaran los desbloqueos como una cancelación masiva de reservaciones vinculada a problemas de violencia, versión que el gremio salió a desmentir.

“Desde la Asociación Hotelera queremos manifestar que de ninguna manera esto tiene ninguna relación. Estos desbloqueos simple y llanamente tienen que ver con la dinámica normal del turismo”, dijo Puente.

“La Ciudad de México ha demostrado recientemente ser una ciudad segura y preparada para los eventos de gran magnitud como lo que va a ser el mundial y como lo que también pudo ser el domingo el evento de Shakira, que además nos reposicionó como una ciudad de paz, una ciudad en la que el entretenimiento se puede vivir con 400,000 personas en el centro histórico.”

“El gobierno de la ciudad fue capaz de coordinar los mayores estándares de seguridad que vamos a necesitar durante los Fan Fest del Mundial y durante el acceso al estadio”, añadió.

Oferta

La Ciudad de México cuenta con 120,000 cuartos, distribuidos en 63,000 cuartos de hotel en la ciudad, 14,000 cuartos en zona metropolitana y 54,000 cuartos en departamentos turísticos (Airbnb y similares).

La Asociación refirió que, lejos de representar un problema, estos desbloqueos podrían traducirse en una oportunidad comercial, ya que las habitaciones liberadas probablemente se vendan a precios superiores debido a la alta demanda esperada durante el Mundial, y que incluso la misma agencia podría adquirir las habitaciones que previamente liberó.

Para el Mundial de Futbol 2026 se estima la llegada de 1.1 millones de turistas durante el mes del torneo, con picos de ocupación hotelera del 95% en días de partido y una tarifa promedio proyectada entre 2,800 y 4,000 pesos.