CNET reconoce acciones de seguridad; pide fortalecer mensaje de que México está listo para el Mundial

El Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) expresó su reconocimiento a la presidenta Claudia Sheinbaum por “restablecer el orden y garantizar la seguridad en los centros turísticos del país, tras los recientes sucesos ocurridos en Tapalpa, Jalisco el 22 de febrero, y pidió fortalecer el mensaje de tranquilidad y confianza al exterior, reafirmando que México permanece abierto para los turistas y operando con normalidad en todos sus destinos.

En un comunicada emitido este martes, el organismo presidido por Antonio Cosío Pando, también aplaudió las acciones implementadas por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México para salvaguardar la integridad tanto de mexicanos como de extranjeros que se encuentran haciendo turismo en nuestro país.

Además, reconoció la intervención de la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, al encabezar de manera directa la coordinación institucional y comunicación oportuna -particularmente en la conferencia matutina-, donde reiteró que el turismo en México se mantiene fuerte, dinámico y en crecimiento.

Sin embargo, precisó que “es fundamental reiterar (el mensaje de) que el país se encuentra preparado para recibir a los visitantes nacionales e internacionales durante la próxima temporada vacacional de Semana Santa, así como para la Copa Mundial de la FIFA 2026 y otros eventos internacionales de gran relevancia que se llevarán a cabo en sus principales destinos turísticos de México”.

Entre los afiliados al CNET están: la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo (Canapat), la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), la Cámara Nacional de Aerotransportes (Canaero) y la Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras, Hoteles por México, con una representación cercana al 96% del sector turístico en México.

“Los empresarios que conforman el CNET refrendan su compromiso con fortalecer la confianza en el mercado, trabajar coordinadamente con los distintos órdenes de gobierno y consolidar al turismo como motor estratégico del crecimiento económico, el empleo y la inversión en México”, agregó.