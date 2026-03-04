Utilidades e ingresos de empresas del IPC subieron en el 2025

La utilidad de las empresas que conforman el S&P/BMV IPC, principal índice de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), registraron en conjunto, un incremento de doble digito durante 2025.

A pesar de la volatilidad internacional, la renta variable en México destacó como un refugio seguro para los inversionistas apoyando los resultados financieros.

En promedio, sin considerar los bancos, las utilidades de las empresas crecieron de manera anual 20.51% o 86,416 millones de pesos, a 507,701 millones, mientras que en 2024 fueron de 421,285 millones.

En cuanto al flujo operativo (EBITDA), en conjunto subió 5.02% o 64.824 millones de pesos, de 1.291 billones de pesos en 2024 a 1.356 billones el año pasado.

Los ingresos apuntaron un incremento de 3.54% o 211,312 millones de pesos. En 2025, obtuvieron 6.176 billones de pesos y un año antes 5.965 billones.

Los expertos consideran que los resultados financieros fueron positivos y en términos generales mejores a lo esperado.

Ernst Anton Mortenkotter, director de GBM Research, consideró que la temporada de reportes financieros fue buena, “demostrando resiliencia incluso ante factores adversos como el tipo de cambio”.

El especialista explicó que, aunque el incremento en ingresos no se considera un número masivo, hubo una expansión en los márgenes de las empresas, lo que indica una mayor eficiencia operativa.

“Este logro es particularmente relevante considerando que el peso se apreció en comparación anual. Dicha fortaleza cambiaria generó un efecto de conversión negativo para las compañías con operaciones internacionales, ya que sus ingresos en el extranjero se redujeron al ser reportados en pesos”.

Analistas de Monex Casa de Bolsa, aseguraron que la temporada de reportes cerró con resultados en línea con lo previsto. “Las empresas del IPC mostraron crecimientos moderados en ventas y un avance más sólido en Ebitda, apoyado por incrementos de precios pese al menor dinamismo en volúmenes”, agregaron.

A nivel operativo, explicaron, crecieron a un ritmo más contenido y los gastos tuvieron ajustes graduales y la apreciación del peso siguió generando efectos mixtos según la exposición de cada compañía.

Los estrategas de Valores Mexicanos (Valmex) Casa de Bolsa, difieren pues señalaron que la temporada de reportes fue mayormente neutral distorsionada en gran medida por el sector de materiales, el cual explica la mayor parte del incremento en ingresos y EBITDA.

“Los ingresos totales reflejan un entorno de consumo aún débil en México, efectos negativos por tipo de cambio y afectaciones por las políticas migratorias en Estados Unidos. Así como afectaciones por la moderación en el ritmo de crecimiento en las carteras de crédito y menores tasas de interés”, agregaron.

Escribieron que el EBITDA se benefició por el entorno de mayores precios finales, menor presión en costos y distorsiones positivas importantes por partidas no recurrentes y eficiencias. La utilidad neta creció apoyada en gran medida por América Móvil.

Las perdedoras

De manera detallada, Gruma, la productora de harina de maíz y tortillas, fue la de peor comportamiento en sus ingresos con una caída de14.9% o 20,088 millones de pesos.

En segunda posición, se encuentra Cementos Mexicanos, la cementera más grande de México y una de las cinco más relevantes a nivel mundial, al caer 13.03% en su comparación anual, al pasar de 134,839 millones de pesos en 2024 a 114,751 millones en 2025.

En tercer lugar está Orbia, que tuvo ingresos menores en 12.09% de 156,021 millones en 2024 a 137,151 millones el año pasado.

Entre las ganadoras destacó que las ventas del Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) fueron las que más crecieron con 23.19% o 7,794 millones de pesos.

Le sigue Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur) que subieron 18.84% o 5,905 millones de pesos y en tercer sitio Industrias Peñoles, el mayor productor de plata, con un incremento de 12.61% o 17.431 millones.

Hacia 2026, la expectativa de los expertos es que la Copa Mundial genere un mayor tráfico en tiendas, incentive el consumo y la economía en general, son factores que mantienen el optimismo para las empresas del sector.