Alpek reduce fondo de recompra

La petroquímica Alpek redujo el monto de su programa de recompra de acciones para 2026, en línea con su estrategia de disminución de costos y fortalecimiento financiero.

Los accionistas aprobaron destinar un monto máximo de 1,000 millones de pesos para la compra de acciones propias, informó la compañía.

El monto autorizado implica una reducción de 50% respecto a los 2,000 millones de pesos asignados a este rubro en 2025. La decisión está “en línea con el compromiso de la compañía con sus iniciativas de reducción de costos”, señaló Alpek.

El mes pasado, la empresa anticipó que en 2026 estará enfocada en fortalecer su balance y su perfil de deuda, por lo que presentó una guía cautelosa.

Ualá, una fintech Argentina que cuenta con licencia para operar un banco en México, recabó 195 millones de dólares en una ronda de inversión liderada por Allianz X, el brazo de inversiones estratégicas de la multinacional de servicios financieros Grupo Allianz.

La ronda, la sexta para el neobanco fundado en 2017 y lo valuó en 3,200 millones de dólares, contó con la participación de inversionistas nuevos y existentes, entre los que estaban Stone Ridge Holdings Group, Tencent, TABLE Holdings, L.P., Soros Fund Management y D1 Capital Partners.

Ualá apunta a ser rentable para 2027 y que eso le abriría las puertas para un eventual listado en Bolsa en EU.

The Wendy's Company, una cadena estadounidense de comida rápida, planea abrir más de 60 nuevas unidades en México de la mano de dos franquiciatarios locales.

Los planes contemplan 50 nuevas tiendas en Ciudad de México, Hidalgo y Morelos a través de AJ Group, mientras que WS Pacific desarrollará 12 restaurantes en Sinaloa y Durango, informó la compañía en un comunicado.

La empresa no detalló el calendario de aperturas y solo señaló que se concretarán en "los próximos años". No obstante, adelantó que la primera nueva unidad en la Ciudad de México comenzará a operar este año.

Actualmente, la cadena opera 44 restaurantes en el país, con una fuerte concentración en Chihuahua, donde cuenta con 28 unidades. También tiene presencia en Aguascalientes, Nuevo León, San Luis Potosí, Querétaro y Yucatán.

Grupo Aeroportuario del Sureste, el administrador de terminales aéreas en México, Colombia y Puerto Rico, propondrá a sus accionistas el pago de un dividendo ordinario en la próxima asamblea programada el 23 de abril.

La propuesta del Consejo de Administración considera el pago de un dividendo ordinario de 10 pesos por acción que sería pagadero en mayo de 2026, informó Asur en la convocatoria.

El dividendo implicaría un rendimiento de 1.64% con base en el precio de cierre de 609.3 pesos del 4 de marzo en la Bolsa Mexicana de Valores. El dividendo previsto para 2026 está por debajo del dividendo ordinario de 50 pesos.

