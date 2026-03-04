CDMX niega cancelación de habitaciones para el Mundial; garantiza seguridad y hospedaje suficiente

La Secretaría de Turismo de la Ciudad de México rechazó versiones sobre supuestas cancelaciones masivas de reservaciones hoteleras vinculadas con la Copa Mundial de la FIFA 2026 y aseguró que el comportamiento del mercado responde a la dinámica habitual de los grandes eventos internacionales.

El posicionamiento surge luego de declaraciones atribuidas a un integrante de la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México, en las que se hablaba de presuntas bajas en reservaciones.

La dependencia capitalina sostuvo que dichas versiones “no reflejan la realidad del proceso de planeación ni el comportamiento del mercado turístico internacional”.

Coordinación con FIFA y sector hotelero

La autoridad local informó que mantiene coordinación permanente con FIFA México, el comité Host City, el Estadio Banorte —sede del partido inaugural—, así como con autoridades federales y representantes del sector hotelero.

Este martes, la secretaria de Turismo, Alejandra Frausto Guerrero, encabezó una reunión de trabajo con asociaciones y cadenas hoteleras en el Centro Histórico, donde se revisaron avances en infraestructura, seguridad, lineamientos de hospitalidad, estrategia de precios y promoción internacional. En el encuentro participaron también autoridades de seguridad capitalina, incluida la Policía Turística.

Interés internacional en aumento

De acuerdo con datos citados por la dependencia, el estudio Travel Insights: Football’s Biggest Event in 2026, elaborado por Amadeus, muestra un incremento superior al 35% en búsquedas de viajes hacia ciudades sede en el periodo previo al torneo.

La Secretaría de Turismo señaló que este comportamiento es consistente con la dinámica internacional: las reservaciones se ajustan conforme avanzan la venta de boletos, la confirmación de partidos y la planificación de itinerarios.

La capital del país cuenta con más de 63,000 habitaciones distribuidas en aproximadamente 800 hoteles, además de oferta adicional en la zona metropolitana.

Seguridad garantizada: Sheinbaum

Por separado, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que está garantizada la seguridad para los visitantes del Mundial 2026.

Cuestionada sobre posibles riesgos tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, la mandataria aseguró que existe un operativo coordinado entre la Secretaría de Seguridad, la Marina, el Centro Nacional de Inteligencia y corporaciones estatales.

“Está garantizada la seguridad, hay suficiente vigilancia y revisión para que sea un gran mundial, pacífico y donde los visitantes vengan a divertirse”, sostuvo. Sheinbaum adelantó que sostendrá reuniones con representantes de la FIFA para reforzar la coordinación en materia de seguridad y logística.

La Ciudad de México será escenario del partido inaugural el 11 de junio de 2026 y se convertirá en la única ciudad en la historia en albergar cuatro ediciones de la Copa del Mundo: 1970, 1986, 2026 y el Mundial Femenil de 1971.

Las autoridades capitalinas reiteraron que la preparación avanza con planeación y coordinación para consolidar a la capital como una de las sedes emblemáticas del torneo.