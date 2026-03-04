Lanzan Singular by Scotiabank, la propuesta del banco canadiense para clientes afluentes

Scotiabank México anunció este miércoles el lanzamiento de Singular by Scotiabank, una estrategia diseñada para fortalecer su presencia en el segmento de clientes afluentes en el país, con un enfoque en personalización y estrategia de largo plazo.

Con esta iniciativa, el banco busca contar con una propuesta de valor para este segmento al integrar atención prioritaria, productos diferenciados y asesoría financiera especializada. El segmento afluente –integrado por personas con activos invertibles estimados entre 100,000 y un millón de dólares– representó alrededor de 11% de la población mundial en el 2020, de acuerdo con un estudio de la consultora, Capgemini.

Este grupo concentra cerca de 40% de la riqueza global y se prevé que en la próxima década sustituya a la clase media como uno de los principales motores de crecimiento económico. Una parte relevante de este perfil corresponde a jóvenes profesionales con alta adopción digital, de acuerdo con la consultora.

Según el banco, su apuesta busca combinar la experiencia global del banco, con más de 190 años de trayectoria, y su conocimiento del mercado local, donde opera desde hace más de tres décadas, con el objetivo de acompañar y potenciar el patrimonio de sus clientes.

La estrategia contempla acceso a soluciones financieras exclusivas, entre ellas la Cuenta Scotiabank Signature y las Tarjetas de Crédito Singular by Scotiabank, con beneficios globales y programas de lealtad.

También incluye asesoría personalizada por parte de especialistas financieros, atención preferencial 24/7 mediante la línea Singular by Scotiabank, así como condiciones y tasas diferenciadas en productos de inversión, crédito hipotecario y financiamiento automotriz, entre otros.

Los criterios de afiliación están orientados a clientes con necesidades financieras sofisticadas y altas expectativas de servicio, como mantener saldos relevantes en inversiones o nómina, o contar con créditos hipotecarios de alto valor.

“En Scotiabank creemos en acompañar a nuestros clientes afluentes con una banca que no solo entiende sus aspiraciones financieras, sino que se convierte en un socio estratégico en cada etapa de su vida. Singular by Scotiabank es nuestra respuesta a esa visión: un servicio que combina exclusividad, asesoría experta y soluciones integrales, siempre centrado en el cliente”, señaló Matías Núñez, director general adjunto de banca minorista de Scotiabank México.