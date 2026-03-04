Impuestos “saludables” llevan la recaudación de IEPS a niveles récord

Los llamados impuestos “saludables” a los cigarros, bebidas saborizadas y apuestas, así como la falta de estímulos fiscales a las gasolinas, impulsaron la recaudación del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) en el primer mes del 2026 y le llevaron a un máximo histórico.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la recaudación de IEPS distinto de gasolinas y diésel creció, en términos reales, 20% anual durante enero al totalizar 46,172 millones de pesos.

Es la mayor recaudación de IEPS distinto de gasolinas y diésel en un primer mes del año del que tenga registro la Secretaría de Hacienda.

En tanto que la recaudación total de IEPS (contando el de gasolinas y diésel) creció 14.4% en enero a 85,620 millones de pesos, igualmente un máximo nunca antes visto para un mes de enero.

El 1 de enero entraron en vigor los llamados “impuestos saludables”, consistentes en incrementos al IEPS que se cobra a productos nocivos para la salud como las bebidas saborizadas, los cigarros, así como los casinos y las casas de apuestas en línea.

En el caso de las bebidas saborizadas como refrescos y jugos, el IEPS pasó de 1.65 pesos a 3.08 por cada litro este año; para las cajetillas de cigarros, el gravamen se incrementó de 160 a 200%, mientras que para los juegos con apuestas y sorteos el impuestos se incrementó de 30 a 50 por ciento.

A ello además, se suma las actualización que por ley se hace año con año conforme a la inflación al IEPS que se cobra a otros productos como las gasolinas, lo que igualmente ha contribuido a incrementar la recaudación del gravamen.

Por ejemplo, en el caso de la gasolina regular o Magna, la cuota de IEPS pasó de 6.46 pesos por litro en el 2025 a 6.70 pesos en el 2026, un aumento de 24 centavos.

Asimismo, como en el primer mes del 2026, ni las gasolinas ni el diésel recibieron ningún estímulo fiscal por parte del gobierno federal, ello significa que se cobraron las cuotas completas de IEPS a dichos combustibles, lo cual igualmente contribuyó a una mayor recaudación.

Hay que recordar que en enero de 2025 el gobierno federal sí otorgó estímulos fiscales a las gasolinas y el diésel, lo que disminuyó la recaudación de IEPS a gasolinas y diésel.

El crecimiento anual observado en el IEPS distinto a gasolinas y diésel durante enero fue el mayor de todos los gravámenes reportados por Hacienda.

