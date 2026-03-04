Aumentos en precios de productos estresan al consumidor y presionan ventas de tienditas

El consumidor mexicano "está muy estresado" y enfrenta aumentos de precios de entre 6% y 8% en productos de consumo de distintas categorías, muy por encima de la inflación general de 3.5%, lo que ha provocado una caída en el volumen de compra y pone en riesgo el flujo de efectivo de cerca de un millón de tiendas tradicionales.

Así lo alertó Eduardo Ragasol, managing director de NielsenIQ México, quien explicó que la presión no solo proviene del alza en precios, sino también del aumento en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), "un impuesto sobre lo que se consume", que encarece categorías como refrescos, bebidas no alcohólicas y cigarros y hace que para las tiendas tradicionales sea mucho más difícil hacer negocio.

"El consumidor mexicano no enfrenta una inflación del 3.5%, está enfrentando inflaciones del orden del 6, 7 u 8% dependiendo del tipo de producto", acotó en conferencia.

El entorno, añadió, se complica por el aumento en los precios de la energía, que podrían aumentar ante el conflicto en Medio Oriente, los cortes en las cadenas de suministro y la inseguridad.

"Todo eso hace que los costos sean mucho más altos y que al final los pague el consumidor", dijo.

Eduardo Ragasol agregó que, ante las presiones económicas, el consumidor acude más veces a la tienda, pero compra menos en cada visita porque "no tiene dinero".

Cuando el consumidor enfrenta presiones económicas, prosiguió, acude más veces a la tienda, pero compra menos en cada visita porque “no tiene dinero”.

El impacto no se limita a las categorías que pagan IEPS. “No es solo las categorías afectadas las que tienen el impacto, es el total de la canasta el que recibe el impacto”, dijo.

Dicha canasta abarca más de 100 categorías de bienes de consumo de alta rotación (fast moving consumer goods), como alimentos y bebidas, productos para el hogar, artículos de cuidado e higiene personal, salud y alimentos empacados.

Recordó que cuando se implementó por primera vez este impuesto especial en 2015 la economía crecía alrededor de 3 por ciento. Hoy esos impuestos son más altos y el crecimiento económico no llega ni a 1 por ciento.

Entre las ciudades con menos condiciones para absorber el alza de precios se encuentran Aguascalientes, Saltillo, Mérida, Ciudad Juárez y Puebla.

Preservar el flujo de efectivo, el reto

En este contexto, el principal riesgo es que las “tiendas tradicionales” se queden sin flujo de efectivo.

“El canal tradicional vive del flujo de efectivo. Lo que tenemos que lograr es que el tendero tenga cash flow, que genere ingresos”, dijo Eduardo Ragasol.

La clave, explicó, es evitar inventarios altos o faltantes en productos. "La sincronización es la palabra clave", afirmó.

"Lo que tenemos que hacer es que tengan el cash flow y que esos negocios familiares no cierren, que es fundamental para el bienestar de los consumidores", sostuvo el directivo durante la presentación de México, NIQ Sales & Trade Hub, una plataforma creada tras la compra de Mtrix, una compañía brasileña basada en inteligencia comercial para el canal indirecto.

La plataforma integra en un solo sistema información de la venta del fabricante al distribuidor, los movimientos de inventario dentro del canal y la venta final al consumidor.

Datos de NielsenIQ revelan que el canal tradicional tiene una penetración de más del 95% de los hogares y registra 261 visitas al año por hogar.

Asimismo, concentra 47.4% del valor de las ventas, frente al 50.2% del canal moderno.

Refrescos, leche, agua, quesos y carnes frías lideran el gasto en este canal, donde las compras se realizan principalmente por urgencia o reposición inmediata.

En términos de márgenes, la goma de mascar (49%) y los dulces (41%) destacan por su rentabilidad, mientras que refrescos (17%) y cervezas (18%) generan menores ganancias.