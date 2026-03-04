Guadalajara con repechaje y con precios de oferta

Las entradas para las series de la repesca para el Mundial salieron a la venta a precios de oferta en comparación con el torneo propiamente dicho, ya que los aficionados podrán conseguir un asiento desde 200 pesos (11.33 dólares), anunció la FIFA.

El torneo determinará dos de las seis selecciones restantes por clasificarse al primer Mundial de 48 equipos. Irak, la República Democrática del Congo, Bolivia, Nueva Caledonia, Jamaica y Surinam jugarán en dos estadios que también son sedes de la Copa del Mundo.

Sobre la violencia que estalló cerca de Guadalajara, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que "no había ningún riesgo" para lo turistas que visitaran el país. El titular del Comité Organizador de Guadalajara, Juan José Frangie, dijo que las autoridades estatales han reforzado la seguridad.

"Jamás pensamos que en 72 horas la zona metropolitana está en tranquilidad. Falta todavía, hay rezagos de miedo, con todo esto de no parar las cosas y seguir las actividades, la gente tiene cada vez más confianza. Es un Estado seguro, sin problemas y la Guardia Nacional y la Defensa enviaron 2,500 elementos más”, dijo Frangie.