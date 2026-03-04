Bolsa de Indian Wells aumenta en versión femenil

El Abierto de Indian Wells es uno de los más simbólicos de la temporada de tenis tanto a nivel femenil como varonil. La edición 2026 se disputa del 4 al 15 de marzo de manera paralela entre ambas ramas, pero con una leve diferencia económica.

Y es que la rama de la Asociación de Tenis Femenil (WTA) tuvo un incremento del 2.1% en el premio económico para la campeona respecto a 2025.

Por el contrario, la rama de la Asociación de Tenis Profesional (ATP) cayó 4.1% en la expectativa monetaria para el ganador.

El descenso económico es a nivel general, ya que la bolsa combinada en California entre los eventos WTA y ATP será de 18.3 millones de dólares, que se traduce en una caída del 1.83% en comparación del año pasado, cuando fue de 19.1 millones.

Es decir, en la edición 2026, el torneo repartirá equitativamente 9,415,725 dólares al cuadro de WTA y al de ATP. En 2025, las mujeres recibieron 9,489,532 y los hombres 9,693,540. Esa homologación es la que resulta en una diferencia en el premio para los campeones de la edición actual.

Cabe aclarar que ambos campeones, tanto WTA como ATP, recibirán 1,151,380 dólares en 2026.

Sin embargo, la ganadora del año pasado percibió 1,127,500 y el ganador 1,201,125. Es por ello que únicamente la bolsa femenil se incrementó para la edición actual, mientras que la varonil tuvo el descenso antes mencionado en porcentajes.

El descenso de casi 2% de la bolsa combinada es algo que sorprende porque, después de la pandemia por Covid-19, los torneos de las más altas categorías como Indian Wells (WTA 1000 y Masters 1000) han recibido, de manera contraria, impulsos económicos.

Los torneos 1000 sólo están debajo de los Grand Slams en cuanto a jerarquía del WTA Tour y ATP Tour. Esto se mide en puntos y bolsa económica.

En el caso de WTA, Indian Wells representa su tercer torneo 1000 en lo que va de la temporada 2026. La checa Karolina Muchova ganó el primero en Doha y la estadounidense Jessica Pegula ganó el segundo en Dubái, ambos en febrero.

Respecto a ATP, este es el primer evento 1000 del año, ya que hasta el momento sólo se habían disputado seis de nivel 500.

Los campeones defensores en el famoso desierto de California, Estados Unidos, son la rusa Mirra Andreeva y el británico Jack Draper, quienes vencieron a la bielorrusa Aryna Sabalenka y al danés Holger Rune en la final 2025, respectivamente.

Indian Wells forma parte del conocido como ‘Sunshine Double’ en el argot del tenis, es decir, una serie de semanas consecutivas en las que también se disputan los eventos WTA y ATP 1000 de Miami. Pocos jugadores de ambas ramas han logrado quedarse con el título en los dos torneos.

Mirra Andreeva y Jack Draper buscarán unirse a ese selecto grupo en los próximos días, aunque tendrán que superar a jugadores como Aryna Sabalenka y Carlos Alcaraz, quienes actualmente lideran los rankings individuales de WTA y ATP.

La bolsa de los torneos 1000 sigue estando detrás de las de los Grand Slams. En 2026 ya se disputó el Australian Open en dicha categoría y entregó 78.7 millones de dólares de premio acumulado entre la rama femenil y varonil.