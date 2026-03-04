El contenido de Televisa sigue dando audiencias sólidas

A pesar de una enorme presión y competencia en el mundo del espectáculo y las telecomunicaciones, es realmente alentador ver que una empresa mexicana ha logrado destacar en la esfera mundial desde hace más de 7 décadas. Es así que TelevisaUnivision logró mantener durante el primer bimestre de 2026 los niveles más altos de audiencia en televisión abierta en México.

De acuerdo con una nota de Tv y Novelas, en un mercado con múltiples opciones de consumo, estos datos muestran la capacidad de algunos programas para mantenerse de forma constante en la preferencia de la audiencia, en casi todas las categorías de entretenimiento familiar, independientemente de los logros en TUDN y N+.

Dentro de su oferta de ficción, los resultados confirman la solidez del horario estelar. “Hermanas, un amor compartido”, protagonizada por Adriana Louvier, Danna García y Osvaldo Benavides, se coloca entre los títulos de mayor audiencia con 10.5 millones de personas cada día. “Doménica Montero”, con Marcus Ornellas, Angelique Boyer, Diego Amozurrutia y Scarlet Gruber, mantiene una audiencia diaria de 10.3 millones, consolidándose como uno de los proyectos más competitivos de su franja.

Por su parte, “Mi verdad oculta”, encabezada por Susana González, David Chocarro y Andrés Palacios, alcanza 9.2 millones de personas de audiencia diaria, reafirmando la vigencia del melodrama dentro de la televisión abierta. Producciones consolidadas como La rosa de Guadalupe superan los 10.1 millones de espectadores diarios, mientras que el programa matutino Hoy mantiene una audiencia cercana a los 6 millones de personas.

En el bloque de entretenimiento y revista, ¡Cuéntamelo Ya! reúne 4.8 millones de espectadores diarios, confirmando su permanencia dentro de la oferta cotidiana de la televisión abierta. Estos niveles muestran que, aun en medio de una intensa competencia por la atención del público, la televisión abierta sigue ocupando un espacio relevante en la rutina de millones de hogares. La constancia en el consumo diario mantiene a estos contenidos presentes en la conversación cotidiana.

En paralelo, fenómenos como La Casa de los Famosos México y la estrategia rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 amplían la presencia de la compañía en distintas ventanas de consumo. Sostener audiencias diarias de millones de personas, en un entorno donde cada pantalla compite por la atención del público, confirma la conexión que estos contenidos mantienen con la audiencia.