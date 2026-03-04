BanCoppel: “estamos dispuestos a dar más crédito y a sumar más personas al sistema financiero formal”

Pese a los retos que prevalecen, tanto a nivel global como local, BanCoppel está dispuesto a seguir dando más crédito en el 2026, sobre todo a empresas, lo mismo que a sumar a más personas al sistema financiero formal, afirmó Carlos López-Moctezuma, director general de la institución.

En entrevista, comentó que el banco cerró bien el 2025, con un crecimiento en el otorgamiento de crédito, mejoras en el manejo de riesgos y un incremento en la utilidad de 25 por ciento.

De acuerdo con información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, al cierre del 2025 la cartera total de BanCoppel registró un saldo superior a los 83,000 millones de pesos, con una morosidad de 4.4%, y una utilidad de más de 3,200 millones de pesos.

Estos números, ponen a la institución financiera –integrante del Grupo Coppel–, con una perspectiva interesante para seguir creciendo durante el 2026, ello, pese a los riesgos que existen.

2026 será complejo, pero con buena perspectiva

Carlos López-Moctezuma, reconoció que el 2026 será complejo, aunque las estimaciones de crecimiento económico para México son mejores que lo obtenido en el 2025.

Entre los factores que podrían generar incertidumbre, el banquero mencionó la revisión del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá que se dará este año, así como los conflictos bélicos que se han suscitado.

“Nosotros, aún dentro de ese escenario, estamos dispuestos a seguir dando más crédito para el 2026; a seguir creciendo las carteras tanto de consumo, como la de banca de empresas, y seguramente por arriba de lo que crece el mercado”, subrayó.

En la banca de empresas, la mayor expectativa

El director de BanCoppel destacó que la mayor expectativa está en la banca de empresas, donde si bien la cartera en este segmento ya alcanzó los 50,000 millones de pesos, la meta es llegar a los 80,000 millones en el 2030.

“Tenemos retos hacia adelante, para poder alcanzar los objetivos que tenemos en empresas”, dijo.

En cuanto a la banca de consumo, el objetivo, además de seguir creciendo, es cuidar la originación de los créditos para continuar con las mejoras en el Índice de Morosidad (Imor).

“Atendemos segmentos de la población que son más riesgosos, dada la naturaleza misma que tienen, los ingresos que reciben, cómo los reciben, si los reciben en efectivo, en el sector informal. Ahí tenemos que ser muy cuidadosos en la originación, con la cobranza”, puntualizó.

Carlos López-Moctezuma resaltó que aún con estos cuidados, el banco fue capaz de incorporar a más de 400,000 personas al sistema financiero formal en el 2025.

De aquí al 2030, refirió, la meta es incorporar a otras 3 millones de personas al sistema.

“Lo que sí te habla de que probablemente seamos el banco y el proveedor de servicios financieros, como grupo, que más incorpora personas al sistema financiero”, enfatizó.

Contribución a la digitalización de la economía

Por otra parte, el director de BanCoppel mencionó el papel de la institución en digitalizar la economía y su contribución a reducir el uso del efectivo.

Por un lado, explicó que el grupo empresarial es la puerta de entrada al sistema financiero, ya que con sus más de 19,000 tiendas en el país, la gente puede digitalizar su dinero, sin que le cueste.

“Si hablamos de tiendas de conveniencia, un depósito a la gente le cuesta 20 pesos, cuando depositan con nosotros, no les cuesta. Somos la ventana gratuita del sistema financiero para muchos millones de personas”, puntualizó.

Refirió que las transacciones del banco por el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) crecieron 40% en un año, y hoy la entidad realiza 50 millones de SPEI al mes, “lo que habla de que a los clientes les estamos ayudando a digitalizar sus pagos”.

De igual forma, comentó el crecimiento que ha habido en BanCoppel en la facturación con tarjetas de débito.