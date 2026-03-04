Carlos Alcaraz: “Indian Wells con control emocional”

Carlos Alcaraz se encuentra en el Masters 1000 de Indian Wells con una posición inigualable: es número 1 del ranking ATP, va invicto en 2026 (12-0), es campeón del Abierto de Australia y de Doha. Sin embargo no se abruma por llegar a una estadística reconoce que antes, es un juego de control de emociones.

“Creo que en pista controlo incluso mejor mis emociones. Diría que esa ha sido la clave del buen nivel que estoy jugando últimamente. Porque en pista me controlo a mí mismo y, desde la calma, encuentro soluciones (…) Cuando me enfadaba o estaba jugando mal, encontraba el camino otra vez porque estaba tranquilo”.

A sus 22 años terminó imponiendo su ritmo en Doha, sin embargo, Indian Wells le recuerda que tiene un balance de 20-3 en el torneo.

“Estoy muy orgulloso de mi inicio de año. Ojalá la racha continúe, o al menos lo intentaré, pero estoy contento de verme jugando un gran tenis”.

Sobre los récords del torneo, Novak Djokovic tiene la marca de 41 victorias seguidas que encadenó en 2011.

“Sé que Novak tiene el récord con 41. No te das cuenta de lo difícil que es hasta que lo persigues”, reflexionó Carlitos. “Cuando llevas 12 victorias es como ganar cuatro o cinco torneos más, los más grandes del mundo. Ahí entiendes lo impresionante que es”.

Wells le ha dado dos títulos (2023 y 2024) y que ahora le ofrece el reto de un tercero, el murciano parece haber encontrado la fórmula para la ambición sin ruido.

“Ha ido muy bien, sinceramente. Me siento un poco diferente a otros años, pero he tenido un par de buenos entrenamientos. He vuelto y estoy listo, así que todo va bien y tengo ganas de empezar”.

Djokovic llega satisfecho a California por la gestión de su carrera

El serbio socializa con los fans y firma autógrafos después de una larga espera desde el Abierto de Australia.

En Melbourne, Djokovic eliminó al bicampeón defensor Jannik Sinner en cinco sets antes de caer ante el número 1 del mundo (Alcaraz) en la final. El jugador de 38 años podría buscar revancha contra Alcaraz en las semifinales de Indian Wells si ambos hacen respetar su favoritismo por ranking en el camino.

"Fue un comienzo de año increíble para mí. Considerando que no he podido alcanzar una final de Grand Slam desde Wimbledon 2024, y que perdí contra Sinner o Alcaraz en todos los Grand Slams del año pasado, fue una sensación increíble vencer a Sinner en cinco sets en uno de los partidos más épicos que he jugado últimamente en Australia. Y luego, jugar otro gran partido contra Carlos, quien al final fue simplemente superior", dijo en conferencia en Indian Wells.

Novak suma su 17ª participación en Indian Wells y ha sido cinco veces campeón del torneo, con lo cual, busca romper su empate con Roger Federer en la mayor cantidad de títulos en la historia de Wells.

"He tenido bastante éxito en este torneo. Siempre ha sido de mis favoritos. Por el excelente clima, las instalaciones, la ubicación y la proximidad a Los Ángeles —una de las mejores ciudades para visitar—, y por la historia del evento. Es un verdadero paraíso del tenis, y con razón se le llama así", declaró Djokovic, quien ostenta un récord de 51-11, según el Índice de Victorias/Derrotas.

Djokovic, tercer cabeza de serie, comenzará su torneo contra el polaco Kamil Majchrzak o el potente francés Giovanni Mpetshi Perricard. Ganador de 101 títulos del circuito y poseedor del récord de 428 semanas como número 1 en el ranking.

"Disfruto mucho de la emoción de la competición. Disfruto aún saliendo al campo frente a la afición y siendo realmente competitivo. Sigo siendo el número 3 del mundo, así que no creo que esté tan mal, en cuanto a ranking, resultados y rendimiento. Todavía tengo esa ventaja y seguiré jugando mientras tenga ganas".