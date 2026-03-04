SRE ofrece apoyo para visas a selección de futbol de Irak ante cierre de su espacio aéreo

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que mantiene contacto con directivos del futbol iraquí para facilitar la emisión de visas a jugadores y personal de la Selección de futbol de Irak que tiene previsto disputar un partido el 31 de marzo en Monterrey.

En una nota informativa, la cancillería recordó que el espacio aéreo de Irak permanece cerrado debido al conflicto que se vive en Medio Oriente, lo que complica la logística de traslado del equipo.

México no cuenta con una embajada en territorio iraquí; sin embargo, la representación mexicana en Emiratos Árabes Unidos ha establecido comunicación con los directivos de la federación de ese país para coordinar los trámites necesarios.

La SRE indicó que tanto su embajada en Emiratos Árabes Unidos como la de Turquía, así como otras representaciones mexicanas en Europa, están en disposición de expedir las visas que requieran jugadores y directivos.

Además, destacó que: "Se le ha solicitado a la Federación de Futbol de Irak los nombres de las personas que viajarían a México, así como su lugar de residencia, para acelerar los procedimientos de emisión de las visas".