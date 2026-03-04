Wall Street sube mientras sigue conflicto en Irán

Los principales índices estadounidenses avanzaron el miércoles, luego de conocerse un informe que indicaba que Irán había mostrado su disposición a dialogar y la promesa del presidente Donald Trump de estabilizar los mercados petroleros, lo que calmó la ansiedad de los inversionistas.

El Promedio Industrial Dow Jones subió 0.49%, a 48,739.41 puntos, el S&P 500 avanzó 0.78%, a 6,869.49 unidades y el Nasdaq Composite avanzó 1.29%, a 22,807.48 enteros.

Un informe de The New York Times indicó que agentes de inteligencia iraníes contactaron indirectamente con la CIA un día después de los ataques, pero los funcionarios estadounidenses se muestran escépticos de que ni la administración Trump ni Irán estén preparados para una desescalada a corto plazo.

Los anuncios de Trump sobre una escolta naval estadounidense para los petroleros a través del estrecho de Ormuz y un seguro contra riesgos políticos también aportaron cierto alivio.

“El anuncio de la Casa Blanca redujo los temores de grandes perturbaciones en el mercado petrolero que podrían elevar los precios de la energía y presionar la inflación”, afirmó Jim Awad, director ejecutivo sénior de Clearstead Advisors.

“Este alivio dio confianza a los inversionistas para adquirir acciones tecnológicas que sufrieron fuertes ventas en febrero y estaban baratas en comparación con semanas anteriores”, añadió.

“Esta combinación está dando al mercado cierto optimismo, que se pondrá a prueba en las próximas semanas”, declaró.

“La posibilidad de que la guerra impulse una mayor inflación es una de las principales razones de la volatilidad del mercado en el horizonte”, afirmó Richard Bernstein, director ejecutivo de Richard Bernstein Advisors.

El índice de volatilidad de CBOE, el indicador de miedo de Wall Street que mide la volatilidad esperada del mercado bursátil, bajó a 21 puntos, con una caída de 10%, lo que indica que los operadores anticipan menos turbulencias a corto plazo a pesar del conflicto.

El sector energético lideró las caídas del S&P 500, ya que las acciones que habían subido en los últimos días por el temor al aumento del precio del crudo revirtieron su tendencia. Exxon Mobil (-1.3%) y ConocoPhillips (-2.42%).

BMV y BIVA rebotan

El índice S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores, subió 2.91% para operar en 70,428.03 puntos, en tanto que el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores avanzó 2.81% para ubicarse en 1,396.38 enteros.

De esta manera, las bolsas locales frenaron dos días en rojo y rebotaron luego de que el martes se ubicaron en sus peores niveles en 11 meses.

A pesar de las ganancias, los inversionistas continuaron evaluando las implicaciones del conflicto en Oriente Medio sobre el suministro energético y el crecimiento global.