Precio del petróleo se sitúa en su nivel más alto en más de un año

Los precios del petróleo cerraron sin cambios el miércoles al final de una sesión comercial volátil, ya que los crecientes ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán ampliaron las tensiones regionales y paralizaron el transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz por quinto día, interrumpiendo los vitales flujos de petróleo y gas de Oriente Medio a diversos mercados.

El crudo Brent cerró en 81.40 dólares por barril, sin cambios respecto al cierre del martes y en su nivel más alto desde enero de 2025. El crudo West Texas Intermediate de Estados Unidos cerró con un alza de 10 centavos, o 0.1%, a 74.66 dólares, cerrando en su nivel más alto desde junio por segundo día consecutivo.

La mezcla mexicana de exportación, por su parte, ganó menos de 1 centavo y cerró en 70.38 dólares el barril.

“Los precios del petróleo se mantienen elevados mientras los mercados lidian con la perspectiva de una guerra prolongada y persistentes interrupciones del suministro”, dijo Nikos Tzabouras, analista senior de Mercado de Tradu.com.

Estados Unidos ha anunciado una campaña de cuatro a cinco semanas, Irán busca regionalizar el conflicto y el crucial cuello de botella del Estrecho de Ormuz está prácticamente cerrado.

Estos acontecimientos podrían revertir la dinámica previamente desfavorable entre la oferta y la demanda, impulsando el crudo al alza y acercando el umbral de los 100 dólares, añadió Tzabouras.

El índice Brent había ganado más de 3 dólares para alcanzar los 84.48 dólares en las operaciones matutinas, cerca de máximos de varios meses, pero cotizó a la baja después de que el New York Times informara que agentes del Ministerio de Inteligencia de Irán señalaron apertura a la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos para conversaciones sobre el fin de la guerra, citando a funcionarios informados sobre el asunto.

El miércoles, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, dijo que Estados Unidos estaba ganando la guerra contra Irán y que el ejército estadounidense podía luchar todo el tiempo que fuera necesario.

Las fuerzas israelíes y estadounidenses han atacado objetivos en todo Irán, lo que ha provocado ataques de represalia iraníes contra la infraestructura energética en una región que representa poco menos de un tercio de la producción mundial de petróleo.

Reducen producción

Irak , el segundo mayor productor de crudo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), ha reducido su producción en casi 1.5 millones de barriles por día debido a los límites de almacenamiento y la falta de una ruta de exportación, dijeron funcionarios a Reuters.

Dijeron que el país podría verse obligado a suspender la producción de casi 3 millones de bpd en cuestión de días si no se reanudan las exportaciones. El tráfico a través del Estrecho también permanece prácticamente cerrado.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes que la Armada estadounidense podría comenzar a escoltar petroleros a través del estrecho de Hormuz si es necesario, y agregó que había ordenado a la Corporación Financiera Internacional para el Desarrollo que proporcione seguros contra riesgos políticos y garantías financieras para el comercio marítimo en el Golfo.