Bitcoin gana 7% y cotiza cerca de 73,000 dólares

El precio del bitcoin se disparó el miércoles y cotizó momentáneamente por encima de los 74,000 dólares, aunque luego aminoró las ganancias, ampliando el rebote desde los mínimos del fin de semana provocados por el conflicto en Oriente Medio.

La criptomoneda más valiosa del mundo alcanzó un máximo en la sesión en 74,031 dólares, según datos de Investing, antes de aminorar las ganancias y cotizar alrededor de los 72,800 dólares, marcando un incremento cercano al 7 por ciento.

El movimiento ocurre después de que el criptoactivo cayó el sábado tras el ataque conjunto entre Estados Unidos e Israel en contra de Irán, lo que desencadenó un conflicto armado en la región de Oriente Medio. Desde su menor nivel en 63,232.60 dólares el bitcoin ha registrado un repunte de 9.28 por ciento.

El movimiento de bitcoin está “impulsado en gran medida por las crecientes tensiones geopolíticas y la incertidumbre”, dijo Alex Juric, CPO de LetsExchange, a la plataforma de noticias Decrypt.

Por ahora, la ruptura de bitcoin cerca de los 74,000 ha reavivado el impulso alcista en el mercado, pero el desempeño de la criptomoneda en los próximos días señalará si realmente se ha formado un nuevo nivel psicológico.

Impulsa al mercado cripto

El aumento del precio del bitcoin impulso a otras criptomonedas.

Ethereum, la segunda moneda virtual más valiosa, registró un aumento de 7.43% para cotizar en 2,128.22 dólares y XRP (ripple) escaló 5% en 1.42 dólares.

Solana y cardano presentaron alzas de 4.63 y 4.81%, respectivamente. Dogecoin repuntó alrededor de 10% y BNB, la criptomoneda del ecosistema de Binance, subió cerca de 4% en 657.93 dólares.

El índice de miedo y codicia, que mide el sentimiento del mercado de criptomonedas, se mantuvo en 19 puntos ,indicando “miedo extremo”, pese a que el martes subió hasta las 20 unidades por primera vez desde el 31 enero.

El valor del mercado cripto en conjunto subió 5.38% y alcanzó los 2.46 billones de dólares, según datos de CoinMarketCap.

Las empresas relacionadas con el mercado cripto que cotizan en Wall Street también mostraron rendimientos positivos rumbo al cierre de la jornada del msiércoles.

Coinbase se disparó 14.54%%, Bitmine ganó casi 8%, Strategy escaló 10.36% y Robinhood subió 8 por ciento.

Los 11 fondos cotizados en Bolsa (ETF) que tienen al bitcoin como activo subyacente se dispararon entre 6.89 y 7.24% en la jornada de media semana. siendo el ETF de la gestora de activos Valkyrie Funds el de mejor comportamiento, seguido por el ETF de Franklin Templeton.