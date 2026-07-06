Hay rezago catastral en 80% de municipios de Jalisco

Guadalajara, Jal. Al menos ocho de cada diez municipios de Jalisco mantienen rezagos en la actualización de sus valores catastrales, una situación que limita su capacidad para incrementar la recaudación del impuesto Predial, reduce los recursos disponibles para obra pública y los mantiene dependientes de transferencias estatales y federales.

De acuerdo con el Colegio de Notarios del Estado de Jalisco, más del 80% de los 125 municipios no ha actualizado oportunamente sus tablas de valores, pese a que en muchos casos el valor comercial de la tierra se ha multiplicado por el crecimiento urbano, la construcción de infraestructura carretera y el desarrollo inmobiliario.

"El problema de los municipios está en los valores que se les asignan a los inmuebles. No menos del 80% de los municipios están rezagados en la actualización de sus valores catastrales", afirmó Iván Eduardo González Orozco, consejero del organismo.

El especialista explicó que existen zonas urbanas consolidadas donde las valuaciones catastrales continúan muy por debajo de los precios de mercado. Como ejemplo, señaló municipios de la región Altos de Jalisco, donde predios ubicados dentro de las manchas urbanas registran valores catastrales de entre 60,000 y 200,000 pesos, mientras que su valor comercial puede ser varias veces superior.

Incluso, añadió, inmuebles ubicados en centros urbanos con un valor de mercado de entre 20 y 40 millones de pesos llegan a mantener valores catastrales cercanos a uno o dos millones de pesos, lo que reduce significativamente la base gravable del impuesto Predial.

Destacó que el impuesto Predial representa la principal fuente de ingresos propios de los municipios al ser el único gravamen de recaudación directa bajo su competencia. Sin embargo, la falta de actualización de los catastros impide aprovechar el incremento natural de la plusvalía del suelo y fortalecer las finanzas municipales.

Por su parte, el presidente del Colegio de Notarios del Estado de Jalisco, José Luis Leal Campos, señaló que esta situación provoca que los ayuntamientos soliciten mayores recursos a los gobiernos estatal y federal de forma recurrente, en lugar de fortalecer sus ingresos propios.

"Los municipios piden más recursos porque no les ajusta y no les ajustará, pero es muy distinto pedir 20 centavos que estar pidiendo siempre un peso", subrayó.

El dirigente consideró que la resistencia para actualizar los valores catastrales ha frenado una herramienta que permitiría mejorar la recaudación sin crear nuevos impuestos, además de generar mayores recursos para infraestructura y servicios públicos.

Explicó que existen predios cuya plusvalía se ha incrementado de forma importante por su cercanía con autopistas o corredores de desarrollo, pero que continúan tributando con valores que ya no reflejan su realidad económica.

Perfiles políticos

A la desactualización de los valores se suma la falta de continuidad técnica en las áreas de Catastro.

Leal Campos indicó que, al inicio de los actuales gobiernos municipales, únicamente 19% de los municipios conservaron al director de Catastro que ya desempeñaba esa función, mientras que una parte importante de los nuevos nombramientos respondió a criterios políticos y no a perfiles especializados.

"Si siguen poniendo puestos de carácter político en Catastro, Ordenamiento Territorial y Tesorería, de nada va a servir", advirtió.

Ofrecen capacitación

Como parte de una estrategia para fortalecer las capacidades técnicas de los gobiernos municipales, el Colegio de Notarios ha capacitado a funcionarios de 77 municipios, con la participación de 426 servidores públicos, entre ellos 66 directores de Catastro, en lo que su presidente calificó como el mayor esfuerzo de formación realizado por el Colegio en esta materia.

El objetivo, explicó Leal Campos, es brindar asesoría técnica permanente a los municipios para mejorar la administración catastral, actualizar sus tablas de valores y fortalecer la recaudación del Predial.

El presidente del Colegio añadió que los municipios que modernicen sus catastros también pueden acceder a incentivos financieros. Explicó que el Gobierno de Jalisco cuenta con mecanismos que aportan recursos adicionales conforme aumenta la recaudación municipal, mientras que algunos ayuntamientos ya iniciaron gestiones ante la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) para obtener fondos destinados a la modernización catastral.