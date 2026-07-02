Notarios de Jalisco y sociedad civil se alían para ampliar servicios y fortalecer desarrollo local

Guadalajara, Jal. Para fortalecer la certeza jurídica, ampliar la cobertura de servicios notariales gratuitos para la población, y reforzar la capacitación técnica de los municipios, el Colegio de Notarios del Estado de Jalisco y la Fundación GDL 500 acordaron colaborar en una agenda conjunta.

A través de esta colaboración, el Colegio de Notarios busca expandir el programa de Servicio Social Notarial a más municipios, fortalecer la capacitación en materia catastral, de ordenamiento territorial y desarrollo municipal, así como brindar acompañamiento notarial a los proyectos impulsados por la Fundación GDL 500 —organismo de la sociedad civil enfocado a la recuperación del espacio público y mejorar la calidad de vida de la población—.

La estrategia busca además generar mejores condiciones para el desarrollo económico y la actividad empresarial en el estado a través de la mediación de conflictos.

"Algo verdaderamente importante en el tema empresarial es que aquí hay mediación; eso es sorprendente para nosotros, que en lugar de andar en juzgados cuando hay un problema, podemos acudir al Colegio de Notarios con gente seria para que a través de una mediación se acabe el problema", comentó el empresario José Palacios Jiménez, presidente de la Fundación GDL 500.

Por su parte, el presidente del Colegio de Notarios del Estado de Jalisco, José Luis Leal Campos, destacó que la colaboración con organizaciones de la sociedad civil representa una oportunidad para acercar los servicios notariales a más comunidades y mejorar el entorno institucional.

"Si nos acercamos a organizaciones con estos perfiles, podemos mejorar nuestros servicios, fortalecer la cercanía con la ciudadanía y seguir impulsando la labor del notariado de manera conjunta", afirmó durante el encuentro con integrantes de la Fundación.

La meta es extender la cobertura a los 125 municipios de Jalisco con el apoyo de la red de liderazgo empresarial y social que articula Fundación Guadalajara 500.Foto: Cortesía

Detalló que uno de los principales objetivos será ampliar el programa de Servicio Social del colegio que actualmente opera en 40 municipios mediante jornadas gratuitas de asesoría jurídica realizadas el primer miércoles de cada mes.

La meta es extender la cobertura a los 125 municipios de Jalisco con el apoyo de la red de liderazgo empresarial y social que articula Fundación Guadalajara 500.

La colaboración también permitirá que los proyectos promovidos por dicha organización cuenten con acompañamiento notarial gratuito cuando sea necesario, lo que facilitará procesos relacionados con la formalización jurídica de iniciativas sociales y en favor de la comunidad.