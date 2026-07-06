En Querétaro aumentaron los trabajadores con jornadas de más de 48 horas

Querétaro, Qro. La incorporación de trabajadores en el último año fue principalmente de personas que laboran jornadas de más de 48 horas a la semana.

Entre el primer trimestre del 2025 y el mismo tramo del 2026, la población ocupada que realizó jornadas de más de 48 horas creció 6%, por la incorporación de 16,064 personas, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).

En cifras absolutas, y entre los diversos rangos horarios que considera la encuesta, esa jornada fue la que más aumentó, al pasar de 267,809 a 283,873 ocupados.

La población ocupada que trabaja de 35 a 48 horas sumó a 667,555 personas al corte del primer trimestre del año, es decir, aumentó 1% a tasa anual, por la incorporación de 6,807 personas en comparación con el mismo periodo del año pasado.

En tanto, 174,364 personas trabajaron de 15 a 34 horas a la semana, disminuyeron 5.4% respecto al año pasado; en ese lapso, 9,885 personas dejaron de laborar esa jornada.

Además, 43,485 personas trabajan menos de 15 horas a la semana, aumentaron 1.7% respecto al año anterior. Y 28,897 son ausentes temporales que tienen un vínculo laboral, esta cifra incrementó 2.8% a tasa anual.

Al primer trimestre del 2026, la población ocupada del estado ascendió a más de 1.2 millones y la mayoría, 55.4%, trabaja jornadas de 35 a 48 horas. La segunda jornada con más ocupados es la de aquellos que trabajan más de 48 horas y congrega a 23.6% de los trabajadores.

Asimismo, 14.5% laboral de 15 a 34 horas, 3.6% menos de 15 horas, 2.4% son ausentes temporales con vínculo laboral y 0.5% no especificó su jornada.

De acuerdo con el instituto de estadística, la población ocupada de Querétaro “desempeña una gran variedad de tareas que realiza con distinta intensidad”, lo que se refleja en el tiempo que dedican semanalmente al trabajo.

En el trimestre enero-marzo de este año, la población ocupada laboró en promedio 42.7 horas a la semana, precisa la ENOE.

Respecto al ingreso de la población ocupada, 41.1% percibe hasta un salario mínimo, siguen las personas con ingresos de más de uno y hasta dos salarios mínimos que representan a 40.3% de los ocupados.

Los salarios más elevados concentran a la menor proporción, quienes perciben más de dos y hasta tres salarios mínimos representa a 6.7%, más de tres y hasta cinco salarios mínimos 2.3% y perciben más de cinco salarios mínimos apenas 0.8%, el resto se distribuye entre personas que no reciben un ingreso y quienes no especificaron.

Casi seis de cada 10 trabajan en el sector terciario, poco más de tres laboran en actividades secundarias y el resto en las actividades primarias.