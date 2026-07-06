Sector inmobiliario industrial en Jalisco crece 20% anual y supera a segmento residencial

Guadalajara, Jal. El mercado inmobiliario industrial en Jalisco ha mantenido un crecimiento promedio de 20% anual durante los últimos tres años, un dinamismo que ha superado al segmento residencial medio y alto, impulsado por la expansión de empresas ya instaladas en el estado, la inversión nacional y el desarrollo de infraestructura logística.

El presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) Guadalajara, Jahaziel Castañeda, comentó a El Economista que el sector industrial se ha convertido en el de mayor dinamismo dentro del mercado inmobiliario estatal, aunque advirtió que la incertidumbre derivada de la revisión del T-MEC y la política arancelaria de Estados Unidos representa uno de los principales desafíos para mantener el ritmo de crecimiento este año.

"En el tema industrial hemos estado creciendo cerca de un 20% durante los últimos tres años de manera natural. El reto es que con toda la incertidumbre que se ha generado por el T-MEC y la política arancelaria de Estados Unidos, este crecimiento no se detenga este año", afirmó.

Castañeda González explicó que, en términos porcentuales, el crecimiento del sector industrial ha sido superior al observado en el mercado residencial de nivel medio y alto, mientras que únicamente el segmento de vivienda media y de interés social ha mostrado un comportamiento similar.

"El crecimiento industrial ha tenido una aceleración mayor en porcentaje con relación a otros sectores inmobiliarios; por ejemplo, en comparación con el sector residencial medio y alto, ha tenido un mayor crecimiento el sector industrial", precisó.

De acuerdo con el presidente de AMPI Guadalajara, la fortaleza del mercado interno ha permitido amortiguar el impacto de la incertidumbre comercial entre México y Estados Unidos. Precisó que, tras la imposición de aranceles por parte del gobierno estadounidense, fueron los inversionistas nacionales y las ampliaciones de empresas extranjeras ya establecidas en el país las que mantuvieron el dinamismo del desarrollo inmobiliario industrial.

"Lo que mantuvo el desarrollo inmobiliario industrial fue el mercado nacional y las expansiones de las empresas extranjeras que ya estaban aquí, que también han tenido muy buenos crecimientos y siguen invirtiendo en nuestro país", subrayó.

Jahaziel Castañeda destacó que la modernización y expansión del Aeropuerto Internacional de Guadalajara, y el desarrollo de infraestructura inmobiliaria industrial en los alrededores, han fortalecido la competitividad del estado para captar nuevas inversiones.

El empresario adelantó que AMPI Guadalajara participará en misiones comerciales en Estados Unidos para promover al estado como destino para nuevas inversiones industriales, aprovechando la infraestructura disponible y la capacidad para albergar proyectos de distintos tamaños.

Ciudades industriales

Por su parte, la presidenta nacional de AMPI, Jenny Althair Rivas Padilla, indicó que la creciente demanda de espacios industriales ha comenzado a reconfigurar el mapa de inversiones en México, debido a que entidades como Querétaro, Guanajuato y San Luis Potosí enfrentan una limitada disponibilidad de tierra para nuevos desarrollos.

Explicó que estados como Querétaro y Guanajuato se han mantenido durante varios años entre los principales destinos para la instalación de empresas; sin embargo, dijo, la saturación de espacios ha impulsado la búsqueda de nuevos modelos de expansión.

Como ejemplo, destacó los desarrollos integrales que se construyen en el Estado de México, particularmente en la zona de Toluca, donde se planean complejos industriales que incorporan vivienda y áreas comerciales para reducir los tiempos de traslado y los costos de vida de los trabajadores.

"Están haciendo desarrollos integrales, planeados, donde prácticamente son ciudades industriales que tienen todas las necesidades cubiertas de vivienda, áreas comerciales, para que quienes van a laborar en estas instalaciones, no tengan que desplazarse, la vida resulte más económica; creo que es una modalidad que está ya vigente en el mundo", abundó.

Rivas Padilla agregó que San Luis Potosí también ha comenzado a expandir su oferta hacia municipios conurbados mediante desarrollos planeados y facilidades para la inversión, con el objetivo de estar preparado para captar nuevas empresas que decidan instalar operaciones en México. Aseguró que este tipo de proyectos busca consolidar nuevos polos industriales con infraestructura suficiente para atender la demanda futura.