Gobierno de CDMX calcula derrama de 45,000 millones de pesos en lo que va del Mundial 2026

Al corte de este lunes el Mundial FIFA 2026 generó una derrama económica de 45,000 millones de pesos en la Ciudad de México, de acuerdo con estimaciones de la Cámara de Comercio de la Ciudad de México (Canaco CDMX) reportadas por el gobierno capitalino. La proyección es que la cifra supere los 50,000 millones de pesos al término del torneo, que aún tiene 14 días por disputar.

En conferencia de prensa, la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, informó que la afluencia de visitantes a la capital asciende a 3.7 millones de personas, con un promedio de ocupación hotelera superior al 80% durante los días de mayor actividad. La capital albergó cinco partidos en el Estadio Ciudad de México.

La derrama económica se concentró en sectores como hospedaje, restaurantes, transporte, comercio y servicios, impulsada tanto por el turismo nacional como internacional, de diversas nacionalidades.

“Este Mundial fue un acelerador de más de 2,000 obras permanentes y de beneficio colectivo de la ciudad, 500 canchas nuevas o completamente renovadas; 500 escuelas renovadas; 100 nuevos kilómetros de electromovilidad; renovación de la Línea 2 del Metro; más de 300 obras de drenaje; nuevos parques, ciclovías, Utopías y transformación del espacio público”, dijo Brugada.

Este domingo, durante el partido de Selección Mexicana contra Inglaterra, se reunieron 1.3 millones de personas en distintos puntos de la ciudad como el Zócalo, Centro Histórico, Monumento a la Revolución, Avenida Juárez, Paseo de la Reforma, en los 17 Festivales Futboleros y en los eventos de todas las alcaldías.

Saldo blanco

Brugada Molina, calificó la jornada del domingo como un éxito en materia de seguridad, “para nosotros, como gobierno, la gran victoria fue lograr que todas las personas ayer, regresaran sanas y salvas a casa; la jornada concluyó con saldo blanco; prácticamente, sin incidentes”.

Asimismo hizo un llamado a fomentar una cultura de cuidado en eventos multitudinarios “ninguna celebración, por importante y masiva que sea, está por encima de la vida humana. Expreso nuevamente mis condolencias y toda mi solidaridad, con las familias de las personas lamentablemente fallecidas el martes pasado, seguimos acompañándolas de manera permanente”.

“La Ciudad de México estos días, fue el epicentro de una gran fiesta multicultural, nos convertimos en los mejores anfitriones del Mundial, en los más hospitalarios y cálidos del mundo, con un ambiente único”, aseguró, “todavía siguen llegando visitantes, el Mundial no ha terminado y sabemos que seguirán llegando visitantes”.

Anoche durante la madrugada en Paseo de la Reforma, un grupo de ingleses apoyaban a su selección y lo hicieron sin ningún incidente de violencia, “agradezco a todos los aficionados por este comportamiento ejemplar”.

Como parte del balance mundialista la Ciudad de México demostró su capacidad para organizar eventos internacionales de talla mundial, dijo, “el mundo vio la fuerza de nuestra ciudad y esa imagen quedará grabada en la memoria de generaciones”. Junio, que fue el mes del Mundial, se colocó como el mes con menos homicidios, “desde que tenemos registro” en la capital.