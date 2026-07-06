Julio Velarde acepta propuesta de Fujimori y seguirá 5 años más al frente del Banco Central de Perú

El presidente del Banco Central de Perú, Julio Velarde, dijo el lunes ⁠que aceptó la propuesta de la presidenta electa Keiko Fujimori de permanecer cinco años más en el cargo, en el que, según analistas, ha mantenido a raya la inflación pese a ⁠la persistente crisis política en el ⁠país.

Velarde lidera el banco desde hace dos décadas y ha trabajado con más de una decena de presidentes. "Pienso dedicarme lo máximo posible, para poder cumplir con la tarea que me está encargando", dijo Velarde a periodistas tras la reunión con Fujimori en la sede del banco en el centro de Lima. "Me siento muy honrado por el pedido", dijo.

"No esperaba una respuesta tan rápida, pero la verdad que me alegra muchísimo, Julio, la claridad, la firmeza y la forma en que has tomado esta decisión. Es una gran noticia para el Perú", dijo Fujimori tras recibir la aceptación de la propuesta.

El cargo de jefe del banco central en Perú es de cinco años, al igual que el periodo presidencial, y puede ser cambiado o ratificado a propuesta del nuevo mandatario del país minero. Fujimori, la hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori, asumirá el 28 de julio.

Velarde, de 73 años y muy respetado por el mercado, había dicho recientemente a periodistas que ningún candidato presidencial se había puesto en contacto con él y que si le ofrecían permanecer en su puesto "tendría que pensarlo".

Los agentes financieros destacan que la inflación en Perú se ha logrado mantener bajo control, con una ⁠de las tasas más bajas de América Latina, gracias ⁠al manejo de su política monetaria.

En ⁠costo de vida en Perú subió un 1.5% el año pasado, dentro del rango meta de 1% ⁠al 3% que tiene el banco central peruano.

Para este año, Velarde anunció que la inflación estará sobre el objetivo, un 3.8%, debido principalmente a factores exógenos como el alza del precio internacional del petróleo y los efectos del fenómeno climático de El Niño que ya están golpeando a sectores como la pesca y agricultura.

Para el 2027, el banco prevé que la inflación cederá a 2.0%.

Velarde anunció en junio que el banco revisó asimismo alza su proyección ⁠de crecimiento del Producto Interno Bruto del 2026, a un 3.4% desde un 3.2%, por el aumento de la demanda interna y la inversión, que confirma la resiliencia de la economía local.