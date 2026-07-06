Precio de gasolina en EU ha bajado 86 centavos desde el pico que alcanzó por la guerra en Irán

El precio de la gasolina en Estados Unidos ha caído 86 centavos desde el pico de 4.57 dólares por galón que alcanzó en mayo pasado por la guerra en Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz, aunque aún tiene camino por recorrer para llegar a los niveles en que estaba antes del conflicto.

En la última semana, la gasolina cayó 7 centavos, a un precio promedio a nivel nacional de 3.71 dólares por galón, según datos de la consultora GasBuddy. En tanto que el precio del diésel cayó 12 centavos en la última semana, a 4.88 dólares por galón.

Antes de la guerra en Irán, la gasolina en Estados Unidos se vendía a un precio promedio de 2.94 dólares por galón.

“Los precios promedio de la gasolina bajaron en casi todos los estados durante la última semana, y el precio del diésel descendió en los 50, situando el promedio nacional en aproximadamente 3.74 dólares por galón este 4 de julio”, explicó el jefe de análisis de petróleo de GasBuddy, Patrick De Haan.

Indicó que se trata del tercer Día de la Independencia de Estados Unidos más costoso del que se tenga registro.

De acuerdo con GasBuddy, actualmente 41 estados tienen precios promedio de gasolina inferiores a 4 dólares por galón, mientras que en 37 estados el precio promedio del diésel se sitúa por debajo de los 5 dólares.

“Sin embargo, los continuos ataques ucranianos contra la infraestructura de refinerías rusas han obligado a Rusia a pasar de exportador a importador de combustible, lo que ha restringido el suministro mundial y ha ejercido una presión al alza sobre los márgenes de refinado”, explicó.

De ahí que, dijo, los precios en las estaciones de servicio no han bajado tanto como cabría esperar a juzgar por los precios del petróleo.

“Hasta que no mejore la situación del suministro de refinado, es probable que las caídas adicionales significativas en los precios al consumidor sean limitadas”, declaró De Haan.

¿En dónde es más barata la gasolina?

Los estados con los precios promedio más bajos de la gasolina regular son Indiana, en donde se vende a 3.04 dólares por galón; Oklahoma, donde está a 3.26 dólares, y Texas donde está a 3.26 dólares.

En tanto que los estados en donde más cara es la gasolina en Estados Unidos son Hawai, en donde se vende a 5.42 dólares por galón; California, en donde está a 5.33 dólares y Washington (4.98 dólares).

Petróleo, a la baja*

Los precios del petróleo cerraron este lunes cerca de los niveles previos a la guerra de Irán, después de que Arabia Saudita recortó sus precios oficiales de venta, la OPEP+ aprobó un nuevo aumento en el objetivo de producción a partir de agosto y las exportaciones a través del estrecho de Ormuz siguieron recuperándose.

Los futuros del crudo Brent, que a finales de abril alcanzaron un máximo de cuatro años por encima de los 126 dólares, cerraron el lunes a 71.99 dólares el barril, una caída de 0.2% o 13 centavos.

En tanto que los futuros del crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) terminaron en 68.55 dólares el barril, con una baja también de 0.2% o 14 centavos.

De mantenerse la caída de los precios del petróleo, la gasolina en Estados Unidos igualmente podría mantener su tendencia a la baja, sin embargo, aún hay incertidumbre respecto a la trayectoria que seguirán los precios de los energéticos en los próximos días y semanas.

“A corto plazo, la evolución de los precios dependerá de cuántos barcos logren cruzar el estrecho de Ormuz y de la rapidez con la que se recuperen la demanda de petróleo y las importaciones chinas de crudo”, explicó el analista de materias primas de UBS, Giovanni Staunovo. (Con información de Reuters)