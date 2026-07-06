Satélites y móviles: Brasil toma la delantera regulatoria frente a México con el D2D

La Agencia Nacional de Telecomunicaciones de Brasil (Anatel) autorizó la asignación de bandas del espectro radioeléctrico para servicios móviles satelitales, una medida que debería ampliar el marco regulatorio para el despliegue de productos de comunicación directa entre satélites y teléfonos móviles (D2D).

Esta decisión facilitará el desarrollo de nuevos servicios que integren la conectividad satelital con las redes celulares convencionales y sería observada por otras naciones de la región como México; en principio, porque algunas de las frecuencias seleccionadas también ya están en manos de los operadores aquí o están por concursarse en venideras licitaciones de banda ancha móvil de carácter masivo.

Brasil dispuso que las ofertas conocidas en su sector como direct-to-device (D2D) o direct-to-cell (D2C) podrán utilizar frecuencias de telefonía móvil que hacen parte de las bandas de los 700 MHz, otras en los 850 MHz y en los 900 MHz; también en los 1800 MHz y entre los 1900/2100 MHz, además de los 2500 Megahertz.

La aprobación de la Anatel, de forma secundaria y resultado de los sandboxes regulatorios, establece que las empresas satelitales interesadas en usar ese tipo de frecuencias, deben generar acuerdos con los operadores terrestres que posean licencias en esas bandas; por ejemplo, con Claro, TIM y Vivo, que en conjunto reunían 255 millones de accesos celulares en 2025.

Queda para la Anatel la definición de las características técnicas para el uso de subbandas por parte de los servicios D2D, para que este tipo de ofertas sean más una realidad cotidiana en el mediano plazo y con lo que Brasil reafirma su tradición de ser un país de avanzada en la regulación de telecomunicaciones, ahora con los servicios direct-to-device donde Chile y Perú también avanza a su ritmo.

Para México, la decisión de Brasil representa una referencia para definir una ruta regulatoria que permita habilitar este tipo de servicios.

La limitación en México deriva de que el marco internacional y nacional atribuyó originalmente las bandas mencionadas para redes móviles terrestres, cuando los servicios D2D aún no existían comercialmente.

Actualmente, las comunicaciones móviles satelitales se perfilan como una alternativa complementaria a las redes celulares tradicionales. Si bien todavía no ofrecen capacidades equiparables a las de las redes 4G o 5G, sí constituyen una solución para mantener la conectividad en zonas sin cobertura, donde el despliegue de infraestructura de fibra óptica o de redes móviles implica inversiones elevadas.

Desde el punto de vista de los operadores móviles como Altán Redes, AT&T o Telcel no habría tantas complicaciones en materia regulatoria, pues todos ellos sólo tendrían que formalizar acuerdos de operación con algún operador satelital que preste el servicio y luego coordinarse en los asuntos técnicos, y todo esto porque la relación con los usuarios finales la mantienen los operadores móviles.

Para los usuarios, este esquema permitiría mantener conectividad en zonas sin cobertura celular tradicional o durante emergencias, utilizando el mismo teléfono compatible.

De esta manera, las complejidades están para los operadores satelitales, luego de que las bandas radioeléctricas, que, por ejemplo, eligió Brasil y que también están asignadas así en México, son bandas atribuidas al servicio móvil terrestre pero no para el satelital.

El principal desafío regulatorio recaerá en la CRT, que deberá habilitar el uso de bandas atribuidas al servicio móvil terrestre para la prestación de servicios satelitales directos al dispositivo, en tanto que los operadores móviles sólo tendrían que registrar ante esa autoridad las tarifas por este nuevo servicio.

Una definición regulatoria tardía podría retrasar inversiones, pruebas comerciales y el despliegue de servicios D2D frente a otros mercados que ya avanzan en esta materia.

Incluso, la CRT puede adelantarse y llegar a la edición de 2027 de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (CMR) con experiencia generada en este campo que está por florecer, con marcas como Starlink, Amazon y AST Mobile que ya están buscando hacer negocio con los servicios D2D, cuyas proyecciones cifran las oportunidades en 41,300 millones de dólares para 2033 a nivel global con las llamadas constelaciones LEO.