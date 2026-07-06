En proyecto de tren ligero Puebla-Atlixco-Cholula, analizan incluir terminal en aeropuerto: CMIC

Puebla, Pue. La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) realiza un estudio de prefactibilidad técnica y financiera de una estación extra en el proyecto de tren ligero Puebla-Atlixco-Cholula para el aeropuerto local que se ubica en el municipio de Huejotzingo.

Raymundo del Valle Lafont, presidente del organismo, estimó que en dos meses puedan tener los resultados de una petición que hizo el gobernador Alejandro Armenta Mier al sector.

Indicó que la Secretaría de Infraestructura estatal es la que encabeza los estudios de este proyecto, del cual no se tiene aún fecha de inicio, pero se quiere determinar la viabilidad de incluir una vía férrea en el Aeropuerto Internacional de Puebla.

Recordó que el gobierno del estado invertirá junto con la federación 1,000 millones de pesos en el aeropuerto “Hermanos Serdán”, de los cuales 400 millones son recursos locales.

Las obras comprenden nuevos módulos de documentación y revisión, ampliación de salas de espera y una redistribución de espacios que permita una operación más eficiente tanto para vuelos nacionales como internacionales.

Invierten en estudios

Respecto al proyecto de tren ligero Puebla-Atlixco-Cholula, el gobierno del estado invirtió 60 millones de pesos para determinar su prefactibilidad, por lo que ahora solo falta definir su financiamiento, el cual podría ser mediante el esquema público-privado.

En la etapa inicial se contemplan 23 paraderos a lo largo de la ruta, así como tres estaciones principales, distribuidas en Puebla, Cholula y Atlixco. Además, movería a más de 80,000 pasajeros al día.

Refirió que deriva del tren de pasajeros México-Puebla-Veracruz, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Lo anterior, puesto que la entidad tiene vías férreas y de ahí surgió la idea de tener un tren ligero por la expansión del estado.

Esta obra forma parte del “proyecto transformador 23” establecido en el Plan Estatal de Desarrollo 2024-2030. Además, tiene como objetivo mejorar las condiciones de movilidad y disponibilidad de la infraestructura con un enfoque humanista y de sostenibilidad.

Asimismo, el dirigente de la CMIC invitó a sus socios para que hagan propuestas, a fin de involucrarse en proyectos del estado.