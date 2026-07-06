Se dijo en este espacio que la difusión mediática del secuestro de Ismael “Mayo” Zambada ocurrido el 24 de julio de 2024 con información off the record, más que efeméride, parecía tener la perversa intención de echar sal en una herida.

Reconozcamos que Washington tiene histórico expertise en el manejo de la desinformación política y probablemente alguna de sus agencias de inteligencia decidió amenazarnos al recordar que siempre es posible otra incursión armada en territorio nacional.

Por eso quien esto escribe se pregunta sobre la pertinencia de que el Gobierno de la República haga mañanera reiteración de su posición sobre un hecho que, como el secuestro del “Mayo” Zambada, fue grosera y flagrante violación de nuestra soberanía.

Las desapariciones, misión imposible

A pesar que el Gobierno de la República afirma que los distintos colectivos de familiares de personas desaparecidas son atendidos puntualmente en la Secretaría de Gobernación, el hecho es que pareciera que sí, se les oye, pero no se les escucha.

La realidad es que personalmente o agrupados en colectivos, los familiares de las personas desaparecidas difícilmente recibirán el apoyo oficial que necesitan para realizar las búsquedas que abarcan todo el territorio nacional.

Es probable que resolver ese problema sea misión imposible para cualquier gobierno, pero menos cuando el problema considera a las personas desaparecidas sólo como cifras y expedientes, no como la que son: una tragedia nacional.

La imparable mafia de los despojos

Al presentar la diputada morenista Elena Edith Segura una iniciativa que ha denominado “alerta inmobiliaria nacional” para combatir un delito

señala que hace falta una estrategia en todo el país para enfrentar ese delito.

Explicó que detrás de los despojos hay muchos casos de grupos organizados que utilizan escrituras falsas, poderes apócrifos y juicios simulados con la complicidad de abogados, notarios y servidores públicos.

El delito parece grave e imparable en toda la República, pues solamente en la en la Ciudad de México las estadísticas revelan que entre abril de diciembre de 2025 fueron atendidas casi 5 mil denuncias por despojo inmobiliario, de las cuales sólo 94 de ellas han tenido como resultado que las recuperen sus propietarios legítimos.

NOTAS EN REMOLINO

A quienes reescriben la historia electoral se les recuerda que en las elecciones de 1988 se alegó fraude y nació lo de voto por voto, casilla por casilla, pero Porfirio Muñoz Ledo, elegido como primer senador opositor, rechazó siempre que los paquetes de su elección se abrieran para contar voto por voto, casilla por casilla … El profesor René Bejarano reapareció en Tabasco, donde dijo que las acusaciones contra presuntos morenistas por narcotráfico son solamente “mediáticas” … Se anunciaron inversiones de Corea del Sur en el corredor de desarrollos económicos a lo largo del ferrocarril que atraviesa el Istmo de Tehuantepec … Persistente Hugo Eric Flores, pues si pasa el registro de su partido PAZ, será la tercera ocasión que participa en una elección presidencial … Un viejo proverbio árabe adecuado para los tiempos actuales: “Si caminas solo llegarás más rápido; pero si caminas acompañado llegarás más lejos” …