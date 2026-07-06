Cómo China está reinventando el envío de autos en barco

Se tenga la opinión que se tenga de los autos chinos, hay una verdad difícil de discutir: su expansión global crece a pasos agigantados. Tanto, que algunas marcas exportan volúmenes tan altos que han comprado sus propios buques, mientras otras trabajan con las navieras para inventar nuevas formas de acomodar sus autos y enviarlos lo más rápido posible a sus destinos.

Los métodos tradicionales ya no son suficientes

Método Ro-Ro

Tradicionalmente, el transporte de autos en barco se realiza con buques especializados que usan el método Ro-Ro (Roll-on / Roll-off): en el puerto, los autos se conducen y se acomodan dentro del buque; al llegar a destino se conducen fuera de la nave hacia estacionamientos, desde donde se asigna un nuevo traslado en tren o remolque hasta su destino final.

El problema es que la creciente demanda de vehículos chinos en distintos mercados ha generado una escasez de buques con capacidad para ejecutar el método Ro-Ro. Por eso, varias marcas han optado por comprar su propia flota.

BYD y su flota propia de buques

BYD Hefei, uno de sus tantos buques para autos

BYD fue una de las primeras en adoptar esta estrategia. La marca ya opera varios buques cargueros propios —como el BYD Explorer No. 1— y prevé alcanzar ocho embarcaciones a futuro, con capacidades de entre 7,200 y 9,000 autos por barco. Con flota propia, BYD estima reducir su costo de envío por vehículo entre 30% y 40%.

Racks planos de COSCO: la solución que estrena Leapmotor

Rack para autos de COSCO Shipping

A través de Car News China se dio a conocer cómo la naviera COSCO Shipping ideó un nuevo método de traslado mediante racks planos. Leapmotor, la marca china aliada de Stellantis, es la primera en usarlo.

La idea consiste en asegurar los autos a racks metálicos modulares que se apilan uno sobre otro para luego cargarse en un buque carguero convencional que no cuenta con las rampas del método Ro-Ro. Con esta solución, Leapmotor y Stellantis ya enviaron más de 1,800 autos a Brasil, de modo que el abasto de esos mercados no se ve afectado.

También para vehículos comerciales

V-Rack de COSCO Shipping

COSCO adaptó el mismo sistema para vehículos comerciales: emplea un rack plano con un marco colapsable que se ajusta a distintas alturas, lo que permite montar varias filas de camiones de pasajeros, tractocamiones o camiones de carga —uno sobre otro— y acomodarlos en un carguero común, incluso en columnas de hasta ocho vehículos.

Otras soluciones: hasta contenedores tradicionales

Método dentro de contenedor

Algunas navieras y marcas están probando alternativas adicionales. En el caso de vehículos pequeños, es posible cargar entre dos y cuatro autos dentro de contenedores tradicionales de poco más de 12 metros de largo.

¿Qué significa esto para México?

México es uno de los mercados donde la presencia de marcas chinas como BYD y otras crece con rapidez. Estas nuevas formas de transporte marítimo son clave para sostener ese ritmo de importación: a mayor eficiencia logística, mayor disponibilidad de unidades, menor presión sobre los tiempos de entrega en los concesionarios mexicanos y mayores las posibilidades de que las marcas ofrezcan precios más competitivos.