México vs. Inglaterra: Más de 1.3 millones de personas vieron el partido en las calles de CDMX

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó que los festejos por el partido entre México e Inglaterra en la Copa Mundial 2026 concluyeron con saldo blanco, luego de que más de 1.3 millones de personas se congregaran en distintos puntos de la capital para seguir el encuentro.

Durante el balance de la jornada, la mandataria aseguró que la prioridad del Gobierno fue garantizar que la afición regresara sana y salva a casa y destacó que el Mundial ya ha generado una derrama económica estimada en 45,000 millones de pesos para la ciudad.

Brugada señaló que más de medio millón de personas se concentraron en Paseo de la Reforma, mientras que el resto acudió al Zócalo, Monumento a la Revolución, festivales futboleros en las alcaldías, el Estadio Ciudad de México y otros puntos habilitados para seguir el encuentro. "La gran victoria para este gobierno fue que todas las personas regresaron sanas y salvas a sus hogares", afirmó.

La mandataria también reiteró sus condolencias por las cuatro personas que fallecieron durante los festejos posteriores al partido entre México y Ecuador el pasado 30 de junio y aseguró que esa tragedia marcó un antes y un después en la organización de eventos masivos. "Ninguna celebración está por encima de la vida humana", enfatizó.

Celebraciones bajo vigilancia y con ley seca

Como parte del operativo especial, el secretario de Gobierno, César Cravioto, informó que fueron decomisadas y destruidas 14,843 latas de cerveza en las zonas donde se instalaron pantallas gigantes y festivales futboleros.

El funcionario destacó que la aplicación de la ley seca y las acciones preventivas formaron parte de la estrategia para reducir riesgos y mantener el orden durante las celebraciones.

Durante la conferencia, Clara Brugada destacó que, de acuerdo con estimaciones de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), el Mundial ya generó una derrama económica de 45,000 millones de pesos en la Ciudad de México.

Además, indicó que la capital ha recibido cerca de 3.7 millones de visitantes y mantiene una ocupación hotelera superior al 80 por ciento. "Esperamos superar los 50 mil millones de pesos en los días restantes de la Copa del Mundo", afirmó.

Los 10 puntos del balance presentado por Clara Brugada

Como parte del cierre de la participación de la Selección Mexicana en el Mundial, la jefa de Gobierno presentó un decálogo sobre el legado que, a su juicio, deja la justa deportiva para la capital.