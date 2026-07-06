Segunda línea del Acueducto Guadalupe Victoria, lista en julio de 2027: Conagua

•⁠ ⁠Este proyecto forma parte del Plan Nacional Hídrico de la presidenta Claudia Sheinbaum y es prioritario para el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya.

⁠Duplicará la capacidad de abastecimiento para la capital tamaulipeca, garantizará el suministro para las próximas décadas y fortalecerá la seguridad hídrica de la región.

Ciudad de México. – El Gobierno de México informó que la segunda línea del Acueducto Guadalupe Victoria -una de las obras hidráulicas más importantes para la presidenta Claudia Sheinbaum y proyecto prioritario para el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya- entrará en operación en julio de 2027.

Ante la presidenta Claudia Sheinbaum, el subdirector de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Felipe Zataráin Mendoza, informó que la línea de conducción se encuentra prácticamente terminada y que la siguiente etapa contempla la construcción de dos plantas de rebombeo y un tanque de almacenamiento, infraestructura indispensable para poner iniciar operaciones del sistema.

“El acueducto de la segunda línea de Ciudad Victoria está por concluirse ya la línea, la línea de conducción está prácticamente terminada y vamos a hacer la licitación de dos plantas de rebombeo más un tanque y estará terminándose alrededor de julio del próximo año”, informó el funcionario federal.

Durante la conferencia de prensa mañanera de este lunes, que encabezó la presidenta de la República en Palacio Nacional, precisó que, de manera paralela, el gobierno de Tamaulipas desarrolla la planta potabilizadora que complementará el sistema hidráulico, por lo que ambas obras mantienen calendarios similares de ejecución.

“El gobierno del Estado está encargado de la potabilizadora, y más o menos tiene las mismas fechas, entonces yo creo que podemos estar arrancando todo el sistema, en julio del próximo año”, señaló Zataráin Mendoza.

De esta forma, el acueducto Guadalupe Victoria -donde convergen los gobiernos de la República y del estado de Tamaulipas para atender la demanda de agua en la capital del estado- entrará en funcionamiento una vez concluidas las obras complementarias a cargo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la administración de Villarreal Anaya.

El funcionario de la Conagua añadió que la ejecución del proyecto se mantiene dentro del presupuesto originalmente autorizado y descartó incrementos derivados de ajustes extraordinarios en los contratos actualmente vigentes.

La segunda línea del Acueducto Guadalupe Victoria forma parte del Plan Nacional Hídrico impulsado por el gobierno de México, en el que colabora estrechamente el Gobierno de Tamaulipas, y representa una de las inversiones estratégicas para fortalecer la seguridad hídrica de la capital de Tamaulipas.

De acuerdo con la Conagua, el proyecto contempla una inversión superior a los 2 mil millones de pesos, entre recursos federales y estatales, y permitirá duplicar la capacidad de suministro de agua potable para Ciudad Victoria.

La infraestructura comprende aproximadamente 54 kilómetros de conducción desde la presa Vicente Guerrero hasta Ciudad Victoria, además de una nueva obra de toma, equipos de bombeo, tanques de almacenamiento, cárcamos y la planta potabilizadora que construye el gobierno del Estado.

Una vez concluido, el sistema incrementará el suministro de 750 a mil 500 litros por segundo, beneficiando a más de 300 mil habitantes y garantizando el abastecimiento para las próximas décadas.

La planta potabilizadora, cuya construcción está a cargo de la administración del gobernador Américo Villarreal Anaya, constituye uno de los componentes esenciales del proyecto.

El gobierno estatal ha informado que esta infraestructura permitirá procesar el volumen adicional de agua que transportará la nueva línea del acueducto y asegurar su distribución en condiciones óptimas para consumo humano.

La obra responde a una demanda histórica de Ciudad Victoria, cuyo sistema de abastecimiento dependía de una sola línea de conducción construida hace más de tres décadas, situación que hacía vulnerable el suministro ante fallas técnicas o trabajos de mantenimiento.

Con la nueva infraestructura se busca dotar a la capital tamaulipeca de mayor confiabilidad operativa, capacidad de respuesta y resiliencia frente al crecimiento de la demanda y los efectos de la sequía.

Con la conclusión prevista para julio de 2027, el gobierno de México y el Gobierno de Tamaulipas buscan consolidar uno de los proyectos hidráulicos más relevantes del norte del país, considerado estratégico para garantizar el derecho humano al agua y fortalecer el desarrollo urbano, económico y social de la capital tamaulipeca.