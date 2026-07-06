Terremotos en Venezuela: sube a 3,535 la cifra de muertos y hay miles de damnificados en albergues

El número de muertos por los dos terremotos de Venezuela ha aumentado a 3,535, informaron las autoridades ⁠el lunes, mientras cerca de 18,000 personas siguen sin hogar, casi dos semanas después de que sismos azotaron la capital y las zonas costeras cercanas.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, publicó el último recuento oficial en su cuenta de Telegram en la ⁠que informó de 16,740 heridos. El número ⁠de personas sin hogar ha aumentado a 17,854, tras los dos sismos del 24 de junio, de magnitudes de 7.2 y 7.5, y que ocurrieron con apenas unos segundos de diferencia.

La Vicepresidencia Social ha dicho que al menos 12,800 personas se encuentran en 80 albergues en Caracas y La Guaira, la localidad más devastada por los terremotos gemelos. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha defendido las medidas del Gobierno frente a una creciente frustración de quienes consideran que la respuesta ha sido tardía e inadecuada.

Rodríguez dijo que las fuerzas de seguridad se desplegaron de inmediato y anunció la creación de una nueva unidad militar para ayudar a enfrentar emergencias y desastres.

El lunes se pudieron ver camiones y trabajadores forenses que transportaban ataúdes, así como maquinaria para excavar zanjas en una zona de La Guaira, donde trabajadores con palas estaban en una explanada en la que se podían ver cruces blancas, y donde las autoridades venezolanas entierran cuerpos, según testigos de Reuters.

El Ministerio de Comunicación e Información venezolano no respondió de inmediato un pedido de comentario.

El doctor Mauricio Cerpa Calderón, asesor del Centro de Operaciones de Emergencia de la Organización Panamericana de la Salud, en Washington, dijo a Reuters que OPS/OMS ha apoyado la gestión de cadáveres mediante guías técnicas, bolsas para cadáveres y facilitando tres contenedores refrigerados para manejo de cuerpos en el puerto de La Guaira y dos crematorios en otras localidades.

Se espera para el 11 de julio y la próxima semana la llegada a Venezuela de donaciones de vacunas e insumos.

Chile donó 30,000 dosis de vacuna contra difteria y tétanos (Td), 15,000 dosis de vacuna contra sarampión, rubéola y paperas (SRP), además de diluyentes y jeringas. Brasil donó inicialmente 100,000 ⁠dosis de vacuna contra fiebre amarilla y 250,000 dosis de vacuna antirrábica canina, ⁠además de otras vacunas en gestión. Además, las autoridades venezolanas, ⁠a través del Fondo Rotatorio de la OPS, gestionaron la compra de vacunas.

La inmunización se administrará en campamentos, según riesgo, disponibilidad y lineamientos nacionales.

“Un ⁠evento asociado o posterior al terremoto son los albergues o campamentos transitorios. Esos riesgos de salud se relacionan con hacinamiento, ventilación limitada, interrupción del acceso a agua potable, problemas de agua y saneamiento, y manejo inadecuado de alimentos y residuos", dijo Cerpa Calderón de la OPS.

Naciones Unidas continúa ampliando la ayuda a las personas afectadas por los terremotos en coordinación con el gobierno de Caracas, informó el portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric, en una rueda de prensa habitual el lunes.

Algunos equipos de búsqueda y rescate permanecen desplegados en las zonas afectadas, mientras que otros equipos especializados de ingeniería y apoyo médico siguen llegando. Las agencias de la ONU prestan servicios ⁠en tres campamentos y continúan las evaluaciones para ampliar los servicios en otros lugares.

El plan de respuesta humanitaria para Venezuela ha recibido 274 millones de dólares, incluyendo más de 32 millones de dólares en contribuciones del sector privado, añadió Dujarric.