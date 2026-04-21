La alemana Hansa Flex instalará una fábrica de componentes hidráulicos en Querétaro

Querétaro, Qro. La empresa alemana Hansa Flex -proveedora de productos, servicios y soluciones integrales relacionadas con la hidráulica- instalará una nueva planta de manufactura en Querétaro.

En el proyecto, invertirá cinco millones de euros y estima generar 100 empleos, confirmó la Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu) de Querétaro en un comunicado de prensa.

La nueva unidad será instalada en el parque industrial La Noria, localizado en el municipio metropolitano El Marqués.

La firma fabricará componentes hidráulicos y neumáticos, así como conjuntos de mangueras, accesorios y soluciones de repuestos para diferentes sectores de la industria. Se dedica principalmente a la distribución, al mantenimiento y a la optimización de sistemas y componentes para maquinaria.

El director general de Hansa Flex México, Merlin Naisar, señaló que la instalación en Querétaro está motivada por la ubicación de sus clientes, por el ecosistema empresarial del estado y la existencia de parques industriales idóneos.

La inversión fue anunciada en el marco de la Hannover Messe, feria industrial que se realiza en Alemania, y donde una comitiva de funcionarios de Querétaro realiza una gira.

Durante la gira, el titular de la Sedesu, Marco Antonio Del Prete Tercero, se reunió con directivos de la empresa; hablaron de los planes de inversión en el estado y se informó sobre la unidad en el parque La Noria.

Hansa Flex se define como un proveedor de productos, servicios y soluciones integrales relacionadas con la hidráulica; que cuenta con más de 4,200 trabajadores en alrededor de 445 ubicaciones.

La empresa fue fundada en 1962 en Alemania. Su gama de servicios incluye soluciones para clientes de la industria, la construcción, la agricultura y otros sectores.

En este contexto, el lunes el gobierno estatal de Querétaro comunicó que -en el macro de la Hannover Messe- se anunciaron inversiones por 2,300 millones de pesos para el estado y que implicarán la creación de 900 empleos.

En el 2025, Alemania destinó 23 millones de dólares de inversión extranjera directa (IED) en Querétaro, fue el sexto mayor inversionista de ese año; sin embargo, un año anterior invirtió 276 millones de dólares, de acuerdo con los registros de la Secretaría de Economía.

Al cierre del 2025, por encima de la inversión alemana, se colocaron los capitales provenientes de Estados Unidos, Francia, Italia, Uruguay y Brasil.