Mundial 2026 dejaría hasta 10,000 millones de pesos a pequeños comercios mexicanos

El Mundial de Futbol 2026 podría generar una derrama de entre 8,500 y 10,000 millones de pesos para los pequeños comercios en México, de acuerdo con estimaciones de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec).

De acuerdo con el sondeo, cerca del 14% de la derrama económica del torneo beneficiará a comercios como tiendas de abarrotes, depósitos de cerveza, así como de alimentos preparados, bebidas y víveres, toda vez que millones de aficionados verán los partidos en casa.

La mayor parte de la derrama económica en el comercio de máxima proximidad se concentrará en la venta de alimentos preparados, agua, refrescos, cerveza y abarrotes, que en conjunto podrían representar hasta el 90% de las compras recurrentes de los consumidores durante la justa mundialista", destacó en un comunicado el presidente de la Anpec, Cuauhtémoc Rivera.

Tienditas de abarrotes, las más beneficiadas

Las tiendas de abarrotes serían las principales beneficiadas de la derrama económica, al captar aproximadamente 2,550 millones de pesos o el 30% de las ventas relacionadas con el Mundial.

Lo anterior debido a que estos comercios serán uno de los principales puntos de abasto para las reuniones familiares y una esperada mayor venta de refrescos, agua, botanas, hielo, pan, embutidos, snacks, lácteos, desechables, productos enlatados y carbón.

Se anticipa que la cerveza será uno de los productos con mayor demanda, al concentrar alrededor del 25% de las ventas, lo que se traduciría en una derrama estimada de 2,125 millones de pesos para pequeños comercios, depósitos y distribuidores autorizados.

Mientras que la comida preparada también concentraría el 25% de las ventas, equivalente a otros 2,125 millones de pesos. Taquerías, cocinas económicas, rosticerías, pollerías, pizzerías y negocios de comida para llevar podrían registrar aumentos importantes en sus ingresos, sobre todo durante los partidos de la Selección Mexicana.

Por su parte, las bebidas alcohólicas preparadas representarían el 10% de las ventas durante el Mundial, con ventas estimadas en alrededor de los 850 millones de pesos.

Una cantidad similar se generaría por la venta de souvenirs y artículos mundialistas como playeras, banderas, vasos, termos conmemorativos, cornetas y sombreros.

Un mundial que se vivirá en casa

En su sondeo, Anpec encontró que la mayoría de las familias mexicanas planea vivir el Mundial en casa, en reuniones con familiares y con amigos.

Por lo que estimó que ver un partido desde casa, con familiares y amigos, costará en promedio 300 pesos por persona. Mientras que una reunión de 10 personas supondrá un desembolso cercano a los 3,000 pesos por partido.

Esta cantidad incluye el gasto para comprar botanas, refrescos, agua, cerveza y alimentos preparados como pizzas, alitas, hamburguesas o hot dogs.

Para quienes opten por ver los partidos en restaurantes, bares o establecimientos con pantallas, el gasto será de entre 500 y 800 pesos por persona, considerando alimentos, bebidas y servicio.

"El Mundial debe convertirse en una oportunidad para impulsar el consumo local, fortalecer a los pequeños negocios y reconocer el papel estratégico que desempeñan en la generación de empleo, la actividad económica y la cohesión social", opinó el presidente de la ANPEC.