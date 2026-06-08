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Mundial 2026: Wilton Sampaio será el árbitro del México vs Sudáfrica
El árbitro, de 44 años, y que tendrá su segunda experiencia mundialista tras haber estado en el certamen de Qatar, estará acompañado el jueves por los asistentes Bruno Pires y Bruno Boschlia, ambos también de Brasil.
El brasileño Wilton Sampaio dirigirá el partido inaugural del Mundial 2026 entre las selecciones de México y Sudáfrica por el Grupo A, informó el lunes la FIFA.
El árbitro, de 44 años, y que tendrá su segunda experiencia mundialista tras haber estado en el certamen de Qatar, estará acompañado el jueves por los asistentes Bruno Pires y Bruno Boschlia, ambos también de Brasil.
En el VAR estará el colombiano Nicolás Gallo.
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Para el partido entre Estados Unidos y Paraguay por el Grupo D, que se disputará el viernes en Los Ángeles, la FIFA designó al árbitro neerlandés Danny Makkelie, quien estará asistido por sus compatriotas Hessel Steegstra y Jan De Vries.
En el VAR estará el español Carlos Del Cerro.