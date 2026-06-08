México impone cuotas compensatorias a las importaciones de fregaderos de China

México impuso cuotas compensatorias a las importaciones de fregaderos de acero inoxidable originarias de China.

Para ello, la Secretaría de Economía publicó este lunes en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la resolución final del procedimiento de examen de vigencia de estas cuotas, independientemente del país de procedencia. La investigación inició el 8 de mayo de 2025.

La dependencia hizo un análisis de los argumentos y pruebas presentados por las productoras nacionales, así como de la información obtenida por ella misma. Como resultado, concluyó que existen elementos que sustentan que la eliminación de las cuotas compensatorias a las importaciones de fregaderos de acero inoxidable originarias de China, daría lugar a la repetición del dumping y del daño a la rama de producción nacional.

Por lo anterior, la Secretaría de Economía determinó prorrogar la vigencia de las cuotas compensatorias definitivas de entre 4.14 y 5.40 dólares estadounidenses por kilogramo neto, para las importaciones originarias de China, por cinco años más, contados a partir del 9 de mayo de 2025.

“Con esta resolución se brinda una defensa adecuada a la industria nacional frente a importaciones realizadas en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional”, dijo la dependencia federal en un comunicado de prensa.