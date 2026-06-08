Jalisco impulsa economía naranja con primera ley de industrias creativas del país

Guadalajara, Jal. Jalisco se convirtió en la primera entidad del país en contar con una legislación enfocada al desarrollo y fomento de las industrias creativas, tras la aprobación de la Ley para el Desarrollo y Fomento de las Industrias Creativas en el Congreso local.

La nueva legislación establece un marco jurídico para fortalecer la llamada economía naranja, un sector que integra actividades basadas en la creatividad, la innovación, la cultura y la propiedad intelectual.

La nueva legislación busca otorgar certeza jurídica, mecanismos de financiamiento y reconocimiento institucional a una industria que, pese a su creciente relevancia económica, operaba sin una regulación específica, comentó a El Economista, la diputada Gabriela Cárdenas, presidenta de la comisión de Hacienda y Presupuestos en el Congreso de Jalisco.

"Representa un hito muy importante porque es una ley que no existe en el país. En Latinoamérica, después de Colombia, sería una de las leyes más completas”, afirmó la legisladora.

Detalló que la economía creativa engloba actividades tan diversas como la producción audiovisual, la música, el diseño, las artesanías, los contenidos digitales, los videojuegos, la realidad virtual y aumentada, la animación, así como la gastronomía y el turismo gastronómico.

De acuerdo con Cárdenas Rodríguez, el objetivo es integrar estas actividades dentro de una estrategia de desarrollo económico que permita generar mayores oportunidades para emprendedores, artistas, desarrolladores y creadores de contenido.

Relevancia económica

La apuesta legislativa, explicó, se sustenta en la creciente relevancia económica de las industrias creativas. Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el sector cultural y creativo generó 865,682 millones de pesos durante 2024, cifra que equivale al 2.8% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, además de emplear a 1.4 millones de personas, lo que representa 3.5% de la fuerza laboral del país.

Dentro de este ecosistema destacan las artesanías que concentran 18.4% de la actividad económica del sector; los contenidos digitales e internet con 18.1%; los medios audiovisuales -incluyendo cine y televisión- con 17.2%; y el diseño y los servicios creativos con 14.5%.

Gabriela Cárdenas impulsora de la nueva ley, señaló que el impacto real podría ser incluso mayor debido al elevado número de trabajadores independientes y esquemas de subcontratación que participan en la cadena de valor de estas industrias.

Atracción de inversión

Indicó que el sector creativo mexicano también ha fortalecido su presencia internacional, pues México se posiciona como una de las principales economías creativas de América Latina gracias a sus exportaciones de música, videojuegos, libros, cine y televisión.

La confianza en el potencial de estas industrias, expresó Cárdenas, se ha reflejado en anuncios de inversión vinculados a la producción de contenidos y al desarrollo tecnológico, fortaleciendo la expectativa de crecimiento para los próximos años.

Jalisco estratégico

De acuerdo con la legisladora, Jalisco busca aprovechar activos estratégicos que van desde su industria audiovisual y la presencia del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, hasta sectores emblemáticos como el tequila, la artesanía, el diseño, la moda, la animación, los videojuegos y la música tradicional.

“Jalisco no solo produce tequila y mariachi, produce ideas, y las ideas también generan empleo”, enfatizó Cárdenas.

Actualmente, en la entidad operan 6,764 unidades económicas vinculadas a las industrias creativas que aportan alrededor de 3% del PIB estatal y generan aproximadamente 55,000 empleos.

Fondo de apoyo

Como parte de los instrumentos contemplados en la ley, se creará el Fondo Jalisco Creativo, un mecanismo financiero destinado a respaldar proyectos estratégicos, programas de formación de talento y la adopción de tecnologías emergentes, incluida la inteligencia artificial bajo criterios éticos y responsables.

La legisladora adelantó que buscarán una asignación inicial de al menos cinco millones de pesos una vez que la ley sea publicada, con el objetivo de iniciar su implementación de manera inmediata.

“Queremos comenzar a darle vida a la ley y que, a partir de este fondo, podamos impulsar a los creativos no solo del Área Metropolitana de Guadalajara, sino también en las distintas regiones del estado”, señaló.

Además del fondo, la legislación contempla la creación del Consejo Estatal para el Fomento a las Industrias Creativas, un órgano integrado por representantes de los sectores público, privado, académico y social, encargado de coordinar políticas públicas para el sector.

Asimismo, se establecerá un Padrón Estatal de Industrias Creativas que permitirá identificar y mapear a los participantes del ecosistema, diseñar apoyos basados en evidencia y facilitar la protección de la propiedad intelectual.

Desarrollo regional

Uno de los ejes centrales de la nueva ley es la descentralización del desarrollo económico. La estrategia contempla impulsar polos creativos en diferentes regiones de Jalisco de acuerdo con sus vocaciones productivas y culturales, apoyándose en la Red de Centros de Innovación para incubar y acelerar proyectos.

“Si generamos una política pública estratégica y logramos articular a los sectores fundamentales, esta industria permitirá a Jalisco crecer por encima de otros estados y consolidarse como líder de las industrias creativas en Latinoamérica”, puntualizó Cárdenas Rodríguez.