Anuncian inversiones por 2,300 millones de pesos en Querétaro

Querétaro, Qro. Durante la Hannover Messe 2026 -feria industrial que se realiza en Alemania- se anunciaron inversiones por 2,300 millones de pesos que se asentarán en el estado.

La noche de este lunes, a través de un video en redes sociales, el gobierno estatal confirmó que estas inversiones generarán 900 empleos, sin dar mayores detalles de los proyectos.

Tras el primer día de actividades de una comitiva local en Alemania, el secretario de Desarrollo Sustentable (Sedesu), Marco Antonio Del Prete Tercero, añadió que tienen previstos más encuentros con empresarios para confirmar otras inversiones.

En el mensaje que fue difundido en redes sociales, el presidente y CEO de Siemens México, Centroamérica y el Caribe, Alejandro Preinfalk, anunció una ampliación de sus operaciones en Querétaro, donde la firma alemana tiene presencia.

También, el vicepresidente de Operaciones de la línea Steering en ZF Group, Andreas Temmen, refirió la presencia que tiene la compañía en el estado y nuevos proyectos para Querétaro. La firma de origen alemán suministra productos y sistemas avanzados para la movilidad de automóviles, vehículos industriales y tecnología industrial.

De igual forma, el director general de Hansa-Flex México, Merlin Naisar, expresó que hace un año la empresa decidió instalarse en México, particularmente en Querétaro, para estar cerca de sus clientes. Hansa-Flex es un proveedor alemán de productos, servicios y soluciones integrales relacionadas con la hidráulica.

En el mensaje, tras enlazarse con la comitiva que está en Alemania, el gobernador Maurico Kuri Gonzálrez reiteró que la entidad recibirá inversiones por 2,300 millones de pesos y agradeció a las compañías Hansa-Flex, Vibracoustic, Siemens y ZF Group