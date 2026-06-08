Restaurantes de Puebla que transmitan el Mundial 2026 sin licencia lo harán bajo su propio riesgo: Canirac

Puebla, Pue. Los restauranteros poblanos que transmitan la Copa Mundial de Futbol, sin tener los permisos de los organizadores, en este caso la FIFA, serán bajo su propio riesgo de ser sancionados, por lo cual deben asesorarse para no salir perjudicados.

Así lo dijo el presidente local de la Cámara Nacional de Restauranteros y Alimentos Condimentados (Canirac), Juan José Sánchez Martínez, al desconocer quiénes de sus socios pagaron por las licencias de explotación de la marca.

Confió en que el sector en general tenga en claro que hubo un aviso del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y la FIFA, dueña de los derechos de la Copa Mundial, para que no lucren sin permiso con este evento.

"Hasta donde sabemos, algunos restaurantes pagaron suscripciones a las plataformas que transmitirán el evento deportivo; sin embargo, desconocemos como Canirac cuál es su alcance en beneficio", contó.

Ante ello, sugirió a los restaurantes poblanos hacer los trámites correspondientes para tener los ingresos con la transmisión legal del evento, ya que puede haber operativos que deriven no solo en multas sino en clausuras.

Derrama económica

Y es que la Canirac proyecta una derrama económica de 600 millones de pesos por el mundial, aunque no se precisó si es por la afluencia de comensales para ver el partido.

Sánchez Martínez exhortó a los empresarios del sector que atiendan la recomendación y no incurran en algún delito, ya que están de por medio empleos.

Reconoció que habrá establecimientos que se vayan por el camino fácil de pasar los partidos durante el mes que dura ese evento y que la autoridad no se presente para una inspección física o hagan la adquisición de licencias de forma correcta.

Asimismo, consideró difícil que todos los negocios atiendan el llamado de no lucrar con el mundial, sobre todo aquellos negocios que no estén en centro histórico o plazas comerciales.

Mencionó que en el resto del país hay un desconocimiento entre los restauranteros sobre qué pueden y no hacer con el Mundial, cuya situación se debió prever por los organizadores y generar información clara, para no llegar a esta incertidumbre, cuando está a días de iniciar la competencia, el 11 de junio.

La Canirac tiene alrededor de 500 socios en Puebla y su zona conurbada, generando más de 10,000 empleos.