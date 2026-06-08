CAAAREM pide reforzar coordinación con autoridades para acelerar la modernización de aduanas

La Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM) llamó a reforzar la coordinación con las autoridades para acelerar la modernización del sistema aduanero del país y reiteró su compromiso de impulsar este proceso mediante la digitalización y la trazabilidad de las operaciones.

“El mensaje es claro y contundente: continuar trabajando de manera coordinada con las autoridades para consolidar aduanas más eficientes, seguras, transparentes y competitivas, capaces de responder a los desafíos del comercio internacional y a las exigencias de la transformación tecnológica”, destacó la Confederación.

Al celebrar su 88 aniversario, el presidente de CAAAREM, José Ignacio Zaragoza Ambrosi, subrayó que la modernización del sistema aduanero es fundamental para fortalecer la competitividad de México y aprovechar las oportunidades del comercio internacional.

En ese sentido, se pronunció a favor de seguir profesionalizando al sector mediante el uso de herramientas tecnológicas para optimizar los procesos de importación y exportación, brindar mayor certidumbre a los operadores de comercio exterior y contribuir al desarrollo económico del país.

“Los agentes aduanales son un pilar fundamental en la operación del comercio exterior de México. Su labor diaria garantiza la legalidad, la eficiencia y la seguridad en las operaciones”, expresó.

Para el organismo, que agrupa a 860 Agentes Aduanales pertenecientes a 38 asociaciones afiliadas, la capacitación continúa, la innovación y la adopción de mejores prácticas fortalecen la seguridad jurídica, la trazabilidad de las operaciones y facilita el comercio exterior mexicano.

En su intervención, el jefe de la Oficina del Titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), César Alejandro Hernández, recordó que el mandato de la actual administración es impulsar un cambio estructural en las aduanas.

“Digitalizar los procesos aduaneros con la más alta tecnología actual, consolidar un sistema que opere con trazabilidad y cero tolerancia a las malas prácticas es el mandato para el sector aduanero”, dijo en su intervención durante el evento de aniversario de la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana.

César Alejandro Hernández confió en que el papel de los agentes aduanales será crucial para cumplir con este objetivo de trazabilidad de las operaciones y el fortalecimiento de los mecanismos de autorregulación de las aduanas.

La CAAAREM agrupa a los agentes aduanales de México y es el único organismo con funciones de autorregulación en el sector. Participa en mesas de trabajo con autoridades hacendarias y aduaneras relacionadas con el sistema de comercio exterior.