Fermachem inicia pruebas en Durango; invertirá 20,000 millones de pesos en planta de fertilizantes

La empresa mexicana Fermachem comenzó pruebas de ejecución en su planta de fertilizantes nitrogenados en Lerdo, Durango. El proyecto representa una inversión de más de 20,000 millones de pesos, de capital privado nacional y extranjero.

La planta producirá fertilizante de alta calidad para uso agrícola usando gas natural como precursor. Tendrá una capacidad estimada de un millón de toneladas anuales, equivalente a 2,860 toneladas diarias, y se prevé que entre en operación en 2029.

Fermachem fue diseñado con tecnología de KBR y Stamicarbon, líderes globales en procesos químicos y producción de fertilizantes. El proyecto contempla el uso de agua tratada, generación propia de energía eléctrica y captura de CO2 integrada al proceso productivo.

Asimismo, el suministro de gas natural para el proyecto está asegurado mediante un acuerdo con Esentia Energy Systems.

Durante su fase de ejecución generará aproximadamente 3,000 empleos y, una vez en operación, alrededor de 260 empleos permanentes, con prioridad en perfiles técnicos y talento especializado local.

Ray Fletcher, CEO de Fermachem, destacó que la planta será una de las más modernas e importantes del continente. Señaló que producir fertilizantes en México es crítico para fortalecer la soberanía alimentaria del país, apoyar al campo mexicano y reducir la dependencia del exterior.

Fernando Calvillo, copresidente de Fermaca Dreams junto con Manuel Calvillo, afirmó que Fermachem representa "un paso monumental" para la historia de Fermaca y para México, al tratarse de un proyecto que busca poner la industria al servicio del campo y de las familias que dependen de él.

"Fermachem nace con esa visión: poner la industria al servicio del campo y de su gente, poner la inversión al servicio del desarrollo y poner a Durango en el centro de una transformación que beneficiará a todo México", afirmó Calvillo.