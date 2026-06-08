Iguales 2.0 reduce brecha de género STEM

Iguales 2.0 es una iniciativa de responsabilidad social empresarial impulsada por la aseguradora global Zurich y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, enfocada en reducir la brecha de género en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas en México y América Latina mediante formación integral para niñas y jóvenes.

El programa se distingue por combinar formación teórica y práctica, acompañamiento docente, desarrollo de proyectos con impacto comunitario y una estrategia híbrida presencial y digital que permite escalar su alcance a nivel nacional. De acuerdo con sus impulsores, Iguales 2.0 no se limita a la sensibilización, sino que promueve soluciones reales lideradas por las propias participantes en sus comunidades.

Esta apuesta cobra relevancia en un contexto en el que el futuro del trabajo está siendo redefinido por la tecnología y las habilidades STEM serán cada vez más determinantes. En este escenario, la participación de Zurich y el PNUD refleja un compromiso con la construcción de sociedades más equitativas y preparadas para los desafíos del futuro. La participación conjunta del sector privado y los organismos internacionales busca anticiparse a los cambios del mercado laboral y ampliar el acceso de mujeres a oportunidades en ciencia y tecnología.

En México, la brecha de género en STEM sigue siendo significativa, ya que solo tres de cada diez profesionistas en ciencia y tecnología son mujeres, y su participación en áreas como tecnologías de la información es aún menor. Esta desigualdad estructural limita el acceso de las mujeres a sectores estratégicos, mejor remunerados y con mayor crecimiento económico, afectando directamente su desarrollo social y laboral.

Iguales 2.0 busca reducir estas brechas mediante capacitación docente, desarrollo de habilidades tecnológicas en estudiantes y la implementación de proyectos liderados por jóvenes que atienden problemáticas reales en sus comunidades. El programa incorpora mentorías, herramientas digitales, financiamiento para proyectos y una plataforma de alcance nacional que permite llegar a estudiantes en contextos vulnerables.

El enfoque en etapas tempranas de formación es clave, ya que muchas niñas se alejan de las áreas CTIM por falta de referentes y oportunidades educativas. Actuar en la educación media superior resulta determinante para definir trayectorias académicas y profesionales con mayor equidad de género.

A mediano y largo plazo, se espera fortalecer la empleabilidad de las jóvenes en sectores estratégicos, impulsando habilidades alineadas con las demandas del mercado laboral. Asimismo, se busca que las participantes se conviertan en agentes de cambio capaces de desarrollar soluciones innovadoras con impacto comunitario. El objetivo final es contribuir a un cambio estructural donde la participación de mujeres en STEM sea más equitativa, fortaleciendo la innovación, la competitividad y la movilidad social.

El trabajo conjunto entre el sector privado, el sector público y la sociedad civil es esencial para escalar este tipo de programas y garantizar igualdad de oportunidades de manera sostenible. En este contexto, iniciativas como Iguales 2.0 representan un modelo de responsabilidad social empresarial que integra educación, innovación y desarrollo comunitario para cerrar brechas históricas de género en sectores estratégicos.