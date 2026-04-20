Querétaro expone sus capacidades en la Hannover Messe 2026

Querétaro, Qro. Querétaro es uno de los estados mexicanos que participa en la Hannover Messe 2026, la feria comercial para la industria manufacturera que se realiza en Alemania, del 20 al 24 de abril.

Durante este evento se expondrán las capacidades de Querétaro y del país para atraer inversión extranjera directa y fomentar el intercambio comercial, informó la Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu) del estado a través de un comunicado de prensa.

Este lunes el titular de la Sedesu y presidente de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico (AMSDE), Marco Antonio Del Prete Tercero, encabezó la inauguración del pabellón de México en la feria industrial.

El pabellón mexicano, señaló, es una oportunidad para que los estados sigan promoviendo la innovación desde el talento local en sectores clave como la tecnología y la manufactura.

“La industria está evolucionando de manera acelerada y qué mejor que estar en la feria industrial más grande del mundo, donde estamos hablando de manufactura avanzada, de inteligencia artificial, de nuevas tecnologías, de energía y todo esto debemos llevarlo a nuestros estados, para impulsar lo que todos queremos: bienestar y prosperidad”, declaró.

En el evento también participaron el embajador de México en Alemania, Francisco Quiroga Fernández, el director general de diplomacia económica de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Farid Hannan Goyri, el presidente municipal de Querétaro, Felipe Fernando Macías Olvera, entre otros funcionarios.

Exploran oportunidades con Alemania

En el primer día de actividades en Alemania, se exploraron oportunidades para que Querétaro exporte a ese mercado, durante un encuentro entre la comitiva de funcionarios de Querétaro y el embajador de México.

También hablaron de perspectivas para la promoción económica bilateral, además de identificar estrategias para colaborar en electromovilidad y en energías renovables.

Alemania se ha posicionado como el cuarto socio comercial de la entidad, tan sólo del 2006 al 2025, de acuerdo con la Sedesu.

En el marco de la Hannover Messe 2026 también se prevé anunciar inversiones para el estado, de acuerdo con el titular de la Sedesu.

En la feria se expondrán innovaciones y tecnologías para la industria, incluyendo robots autónomos e IA generativa; cuenta con casi 3,000 expositores, más de 10,000 productos y soluciones, se estima recibir a 123,000 asistentes.