De Pelé a Memo Ochoa: Annie Leibovitz tapiza muros del Museo de Antropología

La sala de exposiciones temporales del Museo Nacional de Antropología fue insuficiente la mañana de este lunes para recibir a más de un centenar de periodistas, fotógrafos y camarógrafos que abarrotaron el espacio para seguir el recorrido por la exposición Futbol 2026, de la mano de la célebre fotógrafa Annie Leibovitz (Connecticut, 1949), autora de las icónicas imágenes del Mundial México 86.

La conferencia de prensa iniciada una hora antes había concluido, y Leibovitz cruzó el patio seguida por un enjambre de cámaras y grabadoras, para situarse a un costado del "Paraguas" y frente a la puerta de la sala. ¡Ops!. La puerta está cerrada y no encuentran la llave. "Esto es muy mexicano, quizá no sabían que íbamos a venir", bromeó la artista y, relajada, se tomó una foto con el policía que resguardaba el no-acceso al espacio.

Fotografía mientras encuentran la llave.Foto: Cuartoscuro

Por fin, ya adentro, el ambiente se sentía denso y sofocante. "¿Todos me escuchan bien? Díganme si no me oyen (...) ¡Aquí no hay aire!", exclamó Leibovitz casi al inicio del recorrido. Y es que, además, la excitación emocional de los colegas por estar lo más cerca posible de semejante estrella de la fotografía satura de una rara energía el espacio, que además es pequeño para tanta gente, y encima los organizadores nunca pudieron arreglar el problema del sonido, que venía fallando desde momentos previos, en la conferencia de prensa.

Sin embargo, la fotógrafa continuó su explicación a capella. Narró lo dificil que fue reunir a los protagonistas del balompié para hacer la serie fotográfica que le habían encargado ex profeso para esta exposición, que celebra 40 años de aquellas imágenes "tan arquitectónicas", tan bien cuidadas y con una iluminación cinematográfica que nos robaba el aliento.

"Muchos de nuestros sujetos no decían que no, pero tampoco decían que sí. Los futbolistas son sujetos muy esquivos. Nos costó mucho trabajo localizarlos a todos. Y también a las mujeres", revela.

Quienes vivieron aquel Mundial, recuerdan bien las imágenes a las que me refiero, "de poster" –dice Leibovitz–, que se difundieron como la campaña publicitaria oficial de la justa deportiva: un Chac mool sosteniendo un balón, la silueta de un jugador reflejada en un Atlante de Tula, un futbolista saltando por encima de la pirámide de Chichén Itzá u otro sosteniendo el esférico encima de un risco en la barranca del Cobre.

Chac mool. Annie Leibovitz.

Cuatro décadas después, Annie Leibovitz se distancia de los modelos y de las fotografías de estudio y da un giro más antropológico.

"Cuando vine a México esta vez para hacer retratos de jugadores, no quería ir a los estadios. Busqué una cancha a un lado del camino. Y la encontramos. Verán que llevé a tres de sus mejores jugadores y simplemente los puse a patear el balón en el campo. Para mí, eso es el juego: ahí es donde empezó para muchos de estos jóvenes", relata la fotógrafa.

"Cuál es la diferencia entre las fotos que hice en 1986 y las de ahora" —dice, queriendo ser enfática—. "La principal es que entonces traje a jóvenes atletas como modelos —"en 1986 México era el país del póster—". Hoy, cuarenta años después, no me interesan los modelos. Me interesan las personas. Me interesa la realidad del juego, lo que implica jugarlo, quienes lo juegan".

Una mirada antropológica

El historiador Antonio Saborit, director anfitrión del Museo Nacional de Antropología (MNA), confirma para El Economista que es la primera vez que la célebre fotógrafa de publicaciones como The Rolling Stones y Vanity Fair expone en el principal recinto museístico de México.

Además de que el MNA y Leibovitz comparten la distinción de haber recibido el Premio Princesa de Asturias, ahora también se hermanan en esa mirada antropológica sobre un elemento identitario de las culturas mesoamericanas, como es el juego de pelota, y la pasión por seguir un balón en una cascarita llanera, lejos de los estadios monumentales y sus reflectores.

"Yo percibo que este rasgo antropológico es aún mayor ahora y que si bien le interesan los actores del juego, le interesa también la bola y el diálogo de la bola con el entorno", dice Saborit.

De hecho, una de las imágenes que identifican la muestra son las manos de Memo Ochoa envolviendo un balón, pero podrían ser las de cualquiera, "si no lees la ficha no te enteras", dice el historiador.

Memo Ochoa sosteniendo el balón, Annie Leibovitz.

Aunque es la primera vez que aquellas icónicas imágenes del Mundial 86 se presentan en una exhibición propiamente dicha, "decir que esta es una exposición sobre el Mundial no es exacto, no lo es porque hay un recorrido por la historia del fútbol, una historia visual del futbol donde los protagonistas son el juego y la bola, pero es el juego llanero, porque México está lleno de canchas de futbol en todos lados, en cada pueblo, y casi todos hemos jugado futbol llanero", sostiene Saborit.

Encuentro con el origen

La muestra fotográfica "Futbol 2026 Mexico, United States, Canada", de Annie Leibovitz, es producto de una alianza público-privado entre el Museo Nacional de Antropología y las Fundaciones Televisa, Coppel y Diez Morodo, que contó con la curaduría de Pablo Ortiz Monasterio y la participación minuciosa de la propia autora de las imágenes en cada detalle de la puesta museográfica, a fin de conseguir esta exposición que "reúne dos pasiones, la pasión por la fotografía y la pasión por el futbol", dice Alicia Lebrija, de Fundación Televisa, durante la conferencia de prensa.

Héctor Orozco, investigador y curador de las colecciones fotográficas y el archivo audiovisual de Fundación Televisa ponderó el impacto que las imágenes de Leibovitz han tenido en el imaginario colectivo nacional.

"Annie probablemente no calcula el impacto que sus fotografías han tenido en la construcción de identidad de varias generaciones de mexicanos, ni qué tan arraigadas están en nuestra memoria visual, sobre todo porque sus fotografías van más allá del futbol, se enlazan con elementos simbólicos de orígenes muy remotos, que forman parte de nuestra raíz más profunda", sostuvo el "investigador de las imágenes", como se autodenominó.

Para mostrar ese encuentro con el origen, el Museo Nacional de Antropología propone un conjunto de piezas que dialogan con la exposición, no compiten ni se sobreponen al relato fotográfico, simplemente acompañan.

Piezas arqueológicas.Foto EE: FRANCISCO DE ANDA

"Tenemos, por ejemplo unas figurillas de barro que provienen de una ofrenda y que al parecer son un conjunto de jugadores de juego de pelota, que sería un antecedente del futbol; luego tenemos a un decapitado en una estela que proviene de la Sala de Culturas del Golfo, también relacionada con el juego de pelota; también hay un yugo (...) en fin, "son más bien un guiño", afirma el director del MNA.

Los pies del rey Pelé

La mayoría de las fotografías son de un formato que va mediano a pequeño, excepto una que muestra unos pies morenos desnudos hundidos en un piso de lodo: es el retrato del rey Pelé. Sí, leyó bien, un retrato. Al menos ese es el alegato que defendió Annie Leibovitz, ante los organizadores de la exposición que efectuó en 1991 en la National Portrait Gallery en Washington, D.C. (por cierto, lo que la convirtió en la primera mujer en exponer su obra en ese recinto).

"No querían colgar esa fotografía porque decían que no era un retrato. Yo discutí y dije: no, sí lo es. Es un retrato de Pelé: son sus pies descalzos", rememora la artista.

Los pies del Rey. Annie Leibovitz

Y ahonda en la anécdota: "En 1981 me pidieron hacer un retrato de Pelé. Fui a las afueras de Nueva York; estaba entrenando en un campamento (---) El patrocinador de zapatos no quería que lo fotografiaran con sus zapatos viejos; insistían en que usara los nuevos. Y entonces Pelé me miró y dijo, muy amablemente, muy educado, muy diplomático, al patrocinador y a mí: 'No tengo que usar zapatos. Cuando era joven, cuando era un niño, jugaba así'. Se quitó los zapatos y le tomé una foto a sus pies".

"Me fascina esta foto de Pelé; fue mi verdadera inspiración para trabajar aquí en México y para abordar el juego y el futbol en general", confió la fotógrafa a quienes seguimos el recorrido.

Saborit agrega un detalle que le parece sorprendente: "su trabajo más reciente habla de una gran creatividad digital, de alguien que domina este formato de lo digital", y en efecto, imágenes instagrameables se suceden una tras otras en un loop sobre los muros de la sala amplificando a iconos del balompié, como Cristiano Ronaldo, David Beckham, Obed Vargas, Memo Ochoa, Kylian Mbappé, entre otros, exhibiendo su musculatura moldeada por el ejercicio.

Memo Ochoa. El portero portentoso.Foto: Cuartoscuro

"Sus jugadores son hombres y mujeres hermosos. Quiero decir, estoy enamorada de Guillermo (Ochoa). Lo seguiría a cualquier parte. Es un portero legendario", había dicho Annie en la conferencia previa al recorrido.

De pronto, Leibovitz hace una pausa frente a una fotografía: "Miren esto. Miren las piernas de este hombre. Este jugador es un joven héroe".

"Futbol 2026. México, Estados Unidos, Canadá"