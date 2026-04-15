Querétaro atrajo inversiones por 8,717 millones de pesos en los primeros cuatro meses del año

Querétaro, Qro. De enero a la primera mitad de abril, la entidad atrajo 13 inversiones por 8,717 millones de pesos, tanto de capital nacional, como extranjero.

Estos proyectos representan la generación de 4,141 puestos de trabajo, confirmó el secretario de Desarrollo Sustentable (Sedesu) del estado, Marco Antonio Del Prete Tercero.

La cifra aumentará en las próximas semanas, con inversiones que podrían anunciarse durante la feria industrial Hannover Messe, en Alemania, donde participará una comitiva estatal.

"Hasta marzo habíamos concretado 10 proyectos de inversión, puedo adelantar que llevamos tres más, son 13 proyectos en lo que va del año. Estaremos yendo a la feria internacional de Hannover la semana próxima, en la cual esperamos poder concretar algunos proyectos adicionales", compartió.

Las inversiones confirmadas son proyectos de empresas mexicanas y extranjeras que, dijo, están apostando por las ventajas que ofrece la entidad.

"Son empresas de clase mundial, nacionales y extranjeras que están apostando a nuestro estado, están invirtiendo y el estado está cumpliendo lo que promete: seguridad, certeza jurídica, ecosistema de negocios, calidad de vida, competitividad, todos esos elementos que el estado está aportando están haciendo que más empresas lleguen", declaró.

Entre las inversiones que recibe el estado se encuentran aquellas relacionadas con el nearshoring, una tendencia que se refleja tanto en nuevas inversiones como en ampliaciones de capacidades productivas, este último caso es el de Oerlikon, compañía de origen suizo, que estableció una celda de manufactura de estructuras tipo panal (honeycomb) para su uso en turbinas.

"Quiere decir que estamos avanzando, (...) que más empresas confían en Querétaro y que Oerlikon, una empresa global de origen suizo, decida apostar por Querétaro para ampliar sus operaciones con otras líneas de productos, con estructuras de panel que es altísimamente compleja de realizar, que la estén haciendo aquí, que es una parte sustancial para el motor del avión", mencionó al hablar del proyecto de Oerlikon.

Aunado a los empleos que generan estas inversiones, destacó el dinamismo que ha tenido el empleo formal en el primer trimestre, acumulando 14,650 puestos de trabajo, de acuerdo con los registros del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

En términos absolutos, Querétaro es la quinta entidad con más empleos acumulados en el primer cuarto del año.

Presencia en Hannover Messe

En tanto, Querétaro alista su participación en la próxima edición de la Hannover Messe 2026 que se celebrará del 20 al 24 de abril en Alemania.

Este año la feria se centrará en los beneficios de la inteligencia artificial para las empresas manufactureras. El evento contará con más de 3,000 expositores relacionados con la IA industrial, la automatización, digitalización, entre otros rubros.