Aeroméxico y Bimbo se unen para impulsar combustible sostenible

Aeroméxico y Bimbo anunciaron este lunes una alianza estratégica para impulsar el uso de combustible sostenible de aviación (SAF, por su sigla en inglés) en sus viajes corporativos y de negocios en América Latina.

“Ambas compañías contribuirán a la mitigación de gases de efecto invernadero. En el caso de Aeroméxico, mediante la disminución de emisiones de alcance 1 generadas con el uso del combustible, mientras que Bimbo reducirá sus emisiones de alcance 3, generadas por viajes de negocio. El esfuerzo conjunto refuerza los objetivos de descarbonización de largo plazo de ambas organizaciones”, se informó.

La reducción de emisiones se acreditará mediante mecanismos reconocidos internacionalmente para la asignación y trazabilidad del SAF, que permite reducir hasta 80% las emisiones de carbono, en comparación con el combustible fósil convencional (su producción se realiza a partir de materias primas renovables como residuos orgánicos).

La directora de Sostenibilidad & ESG de Aeroméxico, Karen Farías, consideró que la alianza refleja la posibilidad de acelerar la transición hacia una aviación más sostenible en México y América Latina, impulsando acciones concretas para reducir emisiones en actividades clave como los viajes de negocios.

Lo anterior, dijo, sólo será posible mediante una red de aliados comprometidos con reducir significativamente el impacto ambiental de toda su cadena de valor y avanzar hacia metas de largo plazo para 2050.

Por su parte, la directora global de Sustentabilidad de Bimbo, Alejandra Vázquez, señaló que su objetivo al 2050 es que sea una empresa con cero emisiones netas de carbono y “para lograrlo, iniciativas como la que hoy tenemos con Aeroméxico, suma un granito de harina a esta meta que requiere el trabajo conjunto de todos los actores a lo largo de nuestra cadena de valor”.